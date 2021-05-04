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    Після скандалу Дудь виклав вирізану частину інтерв’ю з українським блогером Івангаєм

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    Івангай звинуватив Дудя у боягузтві - Після скандалу Дудь виклав вирізану частину інтерв’ю з українським блогером Івангаєм
    Івангай звинуватив Дудя у боягузтві
    Фото з відкритих джерел

    Росіяни вирізали з інтерв'ю українського блогера слова про Голодомор, репресії та війну, бо на їхню думку це «нецікаво»

    Російський журналіст Юрій Дудь виклав вирізану частину інтерв’ю з українським блогером Іваном Рудським, відомим під псевдонімом EeOneGuy, після звинувачення у цензурі. Про це Дудь написав у Telegram.

    Зокрема російський журналіст підкреслив, що Рудський звинуватив його у вирізанні фрагментів про Україну через півтора місяця після публікації інтерв’ю.

    Дудь пояснив, що не включив фрагмент до інтерв’ю через особливості монтажу.

    За його словами, у день виходу інтерв’ю він кинув його на узгодження Рудському, на що той відповів: «Дуже круто, дякую».

    «Але ок, цілком допускаю, що він це написав, ще не подивившись випуск», – зазначив журналіст.

    По-друге, пояснив він, «як правило, під час монтажу викидається все нецікаве».

    «Коли ми зараз спілкуємося з людьми, наша головна мета – дослідити героя. При цьому нам важливо не змучити глядача, тому у нас є монтаж – і з 4, 5, 6, 7, 10 годин запису, до глядача добирається значно менше. Як правило, під час монтажу викидається все нецікаве, іноді – те, що могло б бути цікавим, але висловлено настільки недоладно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати. Такий монтаж нам здається повагою і стосовно глядача, і стосовно героя», – написав Дудь.

    Юрій Дудь також додав 12-хвилинний фрагмент відео, де як зазначається, немає монтажу.

    У ньому Івангай розповів про своє ставлення до подій 2014 року в Україні, окупації Росією Криму і російської агресії проти України.

    Нагадаємо, раніше український популярний відеоблогер Іван Рудський (більше відомий як EeOneGuy) заявив, що його інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю вийшло процензурованим.

    Іван Рудський народився в селі Ганнівка, Дніпропетровській області, в 1996 році. У 2016 році першим з усіх російськомовних блогерів отримав «Діамантову кнопку YouTube» як такий, що має 10 млн підписників. На сьогодні він вже перетнув позначку в 17 млн підписників – для України це другий максимальний показник.

    Довгий час блогер жив у Росії, але після початку російської агресії, як він потім написав, «почав більше цінувати Батьківщину» і повернувся в Україну.

    Теги: Росія українці цензура Україна Голодомор 1932-1933 років СРСР журналіст YouTube
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