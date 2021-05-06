  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Go_A в десятці найкращих. Україна різко злетіла в рейтингу «Євробачення-2021»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кліп на пісню &laquo;Шум&raquo;, з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення - Go_A в десятці найкращих. Україна різко злетіла в рейтингу «Євробачення-2021»
    Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення

    Перемогу у конкурсі букмекери пророкують Мальті і її представниці Destiny

    Пісенний конкурс «Євробачення-2021» відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі, як відомо, представить гурт Go_A. Ба більше, у наших представників є непогані шанси якщо не й виграти, то потрапити у топ найкращих. Про це свідчать найсвіжіші дані букмекерів, що оприлюднені на сайті пісенного дійства.

    Згідно з інформацією від експертів, Україна на сьогодні займає 16 сходинку серед 39 потенційних переможців «Євробачення 2021». А кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку десяти найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі «Євробачення».

    Так, Go_A ще далеченько до першого місця. Але слід звернути увагу на стрімкий ріст позиції нашого колективу. Адже раніше найвищим для українців місцем букмекери вважали 19-те. А до цього навіть не розглядали Go_A у списку найкращих, пророкуючи то 38-ме, то 20-те місце.

    Ось так мінялися ставки по представнику України на Євробаченні 2021 (eurovisionworld.com)
    Ось так мінялися ставки по представнику України на Євробаченні 2021 (eurovisionworld.com)

    А ось перемогу у конкурсі букмекери пророкують Мальті і її представниці Destiny з піснею Je Me Casse. Друге місце може дістатися француженці Барбарі Праві з піснею Voilà. А замикає трійку лідерів швейцарський співак косоварсько-албанського походження Gjon’s Tears з піснею Tout l'Univers.

    А тим часом кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку десяти найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі «Євробачення».

    У рейтингу організатори поєднують перегляди відео з виступів на конкурсі минулих років та кліпів учасників, щоб з’ясувати, які пісні переглядали найбільше.

    Таким чином, українці стали одними із п’яти найбільш популярних учасників цьогорічного пісенного дійства за всю історію «Євробачення». На сьогодні відео має більше 3 млн переглядів лише на каналі конкурсу.

    Теги: Євробачення конкурс українці Україна букмекери співак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies