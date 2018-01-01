Український школяр переміг у міжнародному конкурсі розробки комп’ютерних ігор

Розроблена сумчанином гра «Virtual musician» визнана кращою у віковій категорії 7-8 років

Маленький сумчанин прославив рідне місто у Сполучених Штатах Америки. Олександр Глущенко взяв номінацію в міжнародному конкурсі розробки комп’ютерних ігор Indie Prize в Лос-Анджелесі. Розроблена ним гра «Virtual musician» визнана кращою у віковій категорії 7-8 років. Про перемогу свого вихованця у Фейсбуці повідомила



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Розроблена сумчанином гра «Virtual musician» визнана кращою у віковій категорії 7-8 років

Маленький сумчанин прославив рідне місто у Сполучених Штатах Америки. Олександр Глущенко взяв номінацію в міжнародному конкурсі розробки комп’ютерних ігор Indie Prize в Лос-Анджелесі.

Розроблена ним гра «Virtual musician» визнана кращою у віковій категорії 7-8 років.

Про перемогу свого вихованця у Фейсбуці повідомила локальний координатор KID’IT (курси програмування для дітей із акцентом на розвиток креативу – створення історій, мультиків, ігор за допомогою технологій) у Сумах Валентина Сахно.

«Ми взяли номінацію в міжнародном конкурсі розробки комп’ютерних ігор Indie Prize в Лос Анджелесі! Olga Gluschenko обіймай від нас Сашка», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у престижному національному конкурсі Словаччини «Бізнес-леді Словаччини» («Podnikatelka Slovenska») у 2018 році перемогу здобула українка Ольга Бусо, отримавши титули «підприємець-інноватор» та «абсолютний переможець».