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    Український школяр переміг у міжнародному конкурсі розробки комп’ютерних ігор

    Розроблена сумчанином гра «Virtual musician» визнана кращою у віковій категорії 7-8 років
    Маленький сумчанин прославив рідне місто у Сполучених Штатах Америки. Олександр Глущенко взяв номінацію в міжнародному конкурсі розробки комп’ютерних ігор Indie Prize в Лос-Анджелесі. Розроблена ним гра «Virtual musician» визнана кращою у віковій категорії 7-8 років.  Про перемогу свого вихованця у Фейсбуці повідомила
    • Сьогодні, 04:25
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    Розроблена сумчанином гра «Virtual musician» визнана кращою у віковій категорії 7-8 років

    Маленький сумчанин прославив рідне місто у Сполучених Штатах Америки. Олександр Глущенко взяв номінацію в міжнародному конкурсі розробки комп’ютерних ігор Indie Prize в Лос-Анджелесі.

    Розроблена ним гра «Virtual musician» визнана кращою у віковій категорії 7-8 років. 

    Про перемогу свого вихованця у Фейсбуці повідомила локальний координатор KID’IT (курси програмування для дітей із акцентом на розвиток креативу – створення історій, мультиків, ігор за допомогою технологій) у Сумах Валентина Сахно.

    «Ми взяли номінацію в міжнародном конкурсі розробки комп’ютерних ігор Indie Prize в Лос Анджелесі! Olga Gluschenko обіймай від нас Сашка», - йдеться в повідомленні. 

    Раніше повідомлялося, що у престижному національному конкурсі Словаччини «Бізнес-леді Словаччини» («Podnikatelka Slovenska») у 2018 році перемогу здобула українка Ольга Бусо, отримавши титули «підприємець-інноватор» та «абсолютний переможець».

    США діти конкурс
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