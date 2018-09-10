Український військовий привіз із в’язниці «ДНР» підпільну газету документ



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Президент пообіцяв, що газета буде зберігатися в його кабінеті

Газета називається «Тюремний Укроп»

Президент України Петро Порошенко продемонстрував примірник газети, таємно створеної українським військовим Олексієм Кириченком в Макіївській колонії.

«Тюремний Укроп» - відтепер найдорожча для мене газета. Примірник самвидаву, який отримав від Олексія Кириченка, - це свідчення незламності духу українців, які протистоять російській агресії», - написав Порошенко у Facebook .

Президент пообіцяв, що газета буде зберігатися в його кабінеті, де її зможуть побачити дипломати та іноземні гості, які прибувають з візитом в Україну.

Він додав, що зробить все можливе для звільнення українських заручників Кремля.

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Напередодні стало відомо, що у самопроголошеній «ЛНР» планують передати Україні 44 ув'язнених.