Бойовики «ЛНР» хочуть передати Україні 44 ув'язнених – ЗМІ



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Окупанти начебто готові віддати майже півсотні ув'язнених Суходільської виправної колонії

У самопроголошеній «ЛНР» планують передати Україні ув'язнених Суходільської виправної колонії, засуджених до 2014 року.

Про це стало відомо під час відвідання ув'язнених координатором гуманітарної підгрупи Контактної групи від ОБСЄ Тоні Фрішем, повідомляє «Тасс».

«Щодо 44 ув'язнених ухвалено рішення про готовність передати їх на територію, підконтрольну Україніі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, декілька днів тому омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що на окупованій території Луганської області протягом серпня у низці виправних колоній загинуло щонайменше п’ятеро ув’язнених.

До слова, 5 вересня представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що Росія відмовилася забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на наших політв’язнів.