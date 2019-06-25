Український журналіст Шаройко, засуджений за «шпигунство» в Білорусі, просить помилування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Шаройко засуджений у Білорусі до 8 років позбавлення волі

У генпрокуратурі Білорусі повідомили, що комісія розглядає прохання українця

Український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі за шпигунство до 8 років ув'язнення, подав прохання про помилування.

Заступник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук повідомив, що комісія розглядає прохання Шаройка.

Він зазначив, що «остаточне рішення відкладено до настання певних умов». Яких конкретно умов, Стук не пояснив.

Український журналіст Павло Шаройко був засуджений до 8 років позбавлення волі в Білорусі за звинуваченням у шпигунстві.

Раніше про вирок українському громадянину за шпигунство повідомляв посол України в Мінську Ігор Кизим.

Восени 2018 року голова Комітету державної безпеки Білорусі заявив, що розглядається питання про помилування Шаройка.

Як відомо, 17 листопада 2017 року голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста «Українського радіо» Павла Шаройка.

За кілька днів Шаройку висунули звинувачення за статтею «шпигунство».

У січні Шаройка перевели із СІЗО в колонію у Білорусі.