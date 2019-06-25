Зеленський відправляє керувати Луганщиною «регіонала» Комарницького, СБУ не реагує, – журналіст



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Ректор Луганського університету внутрішніх справ Віталій Комарницький, якого ЗМІ називають «людиною Авакова»

Руденко: Незважаючи на хвилю обурення, кандидатом у прифронтовий регіон залишається Комарницький, у минулому - член Партії регіонів. У 2010 році він балотувався до Луганської облради за списками партії Януковича

До Кабінету Міністрів України надійшло подання на кандидатів, які претендують на посади голів обласних державних адміністрацій. Серед них - й на керівника Луганської області. Незважаючи на хвилю обурення, кандидатом у прифронтовий регіон був і залишається Віталій Комарницький. В минулому - член Партії регіонів, який в 2010 році балотувався до Луганської обласної ради за партійними списками партії Януковича (№32). Про це журналіст Сергій Руденко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Колишніх «регіоналів» не буває. Можна нескінченно рвати на собі вишиванку й божитися в любові до Україні, але «ригівське нутро» все одно випирає назовні. І дуже погано, коли це нутро підтримується командою нового президента Володимира Зеленського», - зазначив Руденко.

Журналіст нагадав, що 2 березня 2014 року Луганська облрада ухвалила рішення «Про політичну ситуацію в Україні та заходи щодо її стабілізації», згідно з яким центральні органи виконавчої влади, які сформували парламент, були визнані нелегітимними і був заклик звернутися до Російської Федерації за допомогою. За це рішення депутатська фракція Партії регіонів у Луганській раді, в яку входив і Комарницький, одноголосно проголосувала.

«Потім була окупація. 26 грудня 2014 року, за даними TheBabel, на сайті «МВС ЛНР» з'явився матеріал про Комарницком. У ньому бойовики стверджували, що ректор в період бойових дій «позиціонував себе прихильником молодої Луганської народної республіки», але у вересні, скориставшись військовою блокадою Луганська, «під прикриттям представників МВС України просочився» до Сєвєродонецька», - написав Сергій Руденко.

За словами Руденка, тепер Комарницького, спираючись на підтримку Максима Ткаченка, директора «Квартал-Концерту», «штовхають» на главу області.

«У Комарницького ще якийсь колишній «регіонал» Володимир Струк. Який січня 2014 року при спробі перешкодити незаконному голосуванню вдарив Лесю Оробець в сонячне сплетіння. А потім той же Струк ставив перший блокпост в ЛНР, а прокуратура порушила проти нього справу за ознаками закликів до порушення територіальної цілісності України. А тепер Володимир Струк балотується в народні депутати у виборчому окрузі №113 на Луганщині. І де, питається, СБУ?» - зазначив журналіст.

На думку Руденка, 26 червня уряд Гройсмана має розглядати кандидатів на голів обласних державних адміністрацій. «Сподіваюся, у Кабміні всі ж знають, хто такий Комарницький. Правда?» - запитав журналіст.

Як повідомлялося, Луганську область може очолити ректор Луганського університету внутрішніх справ Віталій Комарницький - в минулому – член Партії регіонів. ЗМІ називають Комарницького «людиною Авакова».