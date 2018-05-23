У Білорусі українському журналісту Шаройку дали понад 8 років в'язниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналіст Павло Шаройко

Шаройко перебуває у слідчому ізоляторі Комітету держбезпеки Білорусі

Верховний суд Білорусі виніс українському журналісту Павлу Шаройко вирок. Він отримав «понад 8 років позбавлення волі».

Про це журналістам до початку форуму «Мінського діалогу» заявив посол України у Білорусі Ігор Кизим, передає видання TUT.BY.

Наразі Шаройко перебуває у слідчому ізоляторі Комітету держбезпеки Білорусі.

«Раніше його відвідував український консул, на умови утримання засуджений не скаржиться», — сказав Ігор Кизим.

З журналістом Шаройком також бачилася його дружина.