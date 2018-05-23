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    У Білорусі українському журналісту Шаройку дали понад 8 років в'язниці

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    Журналіст Павло Шаройко - У Білорусі українському журналісту Шаройку дали понад 8 років в'язниці
    Журналіст Павло Шаройко

    Шаройко перебуває у слідчому ізоляторі Комітету держбезпеки Білорусі

    Верховний суд Білорусі виніс українському журналісту Павлу Шаройко вирок. Він отримав «понад 8 років позбавлення волі».

    Про це журналістам до початку форуму «Мінського діалогу» заявив посол України у Білорусі Ігор Кизим, передає видання TUT.BY.

    Наразі Шаройко перебуває у слідчому ізоляторі Комітету держбезпеки Білорусі.

    «Раніше його відвідував український консул, на умови утримання засуджений не скаржиться», — сказав Ігор Кизим.

    З журналістом Шаройком також бачилася його дружина.

     17 листопада 2017 року голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста «Українського радіо» Павла Шаройка.

    27 листопада Шаройку висунули звинувачення за статтею «шпигунство».

    У лютому повідомлялося, що Верховний суд Білорусі розглядає в закритому режимі справу українського журналіста Павла Шаройко, якого звинувачують в шпигунстві.

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