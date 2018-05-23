У Білорусі українському журналісту Шаройку дали понад 8 років в'язниці
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Шаройко перебуває у слідчому ізоляторі Комітету держбезпеки Білорусі
Верховний суд Білорусі виніс українському журналісту Павлу Шаройко вирок. Він отримав «понад 8 років позбавлення волі».
Про це журналістам до початку форуму «Мінського діалогу» заявив посол України у Білорусі Ігор Кизим, передає видання TUT.BY.
Наразі Шаройко перебуває у слідчому ізоляторі Комітету держбезпеки Білорусі.
«Раніше його відвідував український консул, на умови утримання засуджений не скаржиться», — сказав Ігор Кизим.
З журналістом Шаройком також бачилася його дружина.
27 листопада Шаройку висунули звинувачення за статтею «шпигунство».
У лютому повідомлялося, що Верховний суд Білорусі розглядає в закритому режимі справу українського журналіста Павла Шаройко, якого звинувачують в шпигунстві.