Засудженого у Білорусі українського журналіста Шаройка можуть обміняти

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Павло Шаройко засуджений у Білорусі до восьми років тюрми

Голова КГБ Білорусі не виключив, що в майбутньому між Києвом і Мінськом може відбутися обмін засудженими громадянами

Український журналіст Павло Шаройко був засуджений до 8 років позбавлення волі в Білорусії за звинуваченням у шпигунстві. Про це повідомив в середу голова Комітету держбезпеки Білорусі Валерій Вакульчик, передає ТАСС.

Раніше про вирок українському громадянину за шпигунство повідомляв посол України в Мінську Ігор Кизим.

«Так, 8 років. Цей суд відбувся ще в лютому. Його вина доведена, є вичерпні докази», - сказав глава білоруського КДБ.

Вакульчик поінформував, що засуджений громадянин України, як і раніше, перебуває в СІЗО КДБ.

Він закликав не пов'язувати арешт і вирок громадянину України Шаройку з арештом і судом в Україні за звинуваченням шпигунстві громадянина Білорусії Юрія Політика.

«Перш ніж пов'язувати ситуацію з Шаройком і громадянином Білорусі, потрібно подивитися, що було раніше. Я б не пов'язував всі ці речі», - сказав Вакульчик.

При цьому він не виключив, що в майбутньому між Києвом і Мінськом може відбутися обмін засудженими громадянами.

«Свого часу ми обміняли кадрового розвідника, якого ми затримали кілька років тому, на наших громадян, які були затримані в іншій державі», - заявив голова КДБ Білорусії.

17 листопада 2017 року голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста «Українського радіо» Павла Шаройка.

27 листопада Шаройку висунули звинувачення за статтею «шпигунство».

У лютому повідомлялося, що Верховний суд Білорусі розглядає в закритому режимі справу українського журналіста Павла Шаройко, якого звинувачують в шпигунстві.