Українського капітана повторно заарештували через аварію на Дунаї



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Круїзний лайнер Viking Sigyn після аварії Фото: АР

Капітана лайнера затримали через погрози втечі

Українського капітана круїзного лайнера Viking Sigyn Юрія До., якого звинувачують в аварії, жертвою якої стали 28 осіб, повторно заарештували в Будапешті.

Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що відповідне рішення про арешт в понеділок, 16 грудня, ухвалив Центральний районний суд Пешта. Дане рішення може бути оскаржено. Арешт був проведений з-за побоювань, що українець може спробувати втекти від слідства.

Капітан був недавно звільнений з-під варти, але був зобов'язаний носити електронний пристрій стеження.

Нагадаємо, 29 травня на Дунаї у Будапешті зіткнулися велике круїзне судно Viking Sygin та малий прогулянковий катер Hableány. На борту останнього перебували 35 людей — 22 жінки, 12 чоловіків і дитина, переважно туристи із Південної Кореї.

Від сильного удару катер затонув приблизно за сім секунд — вижили тільки семеро пасажирів Hableány. Тіло одного пасажира досі не знайдене.