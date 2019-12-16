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    Українського капітана повторно заарештували через аварію на Дунаї

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    Круїзний лайнер Viking Sigyn після аварії - Українського капітана повторно заарештували через аварію на Дунаї
    Круїзний лайнер Viking Sigyn після аварії
    Фото: АР

    Капітана лайнера затримали через погрози втечі

    Українського капітана круїзного лайнера Viking Sigyn Юрія До., якого звинувачують в аварії, жертвою якої стали 28 осіб, повторно заарештували в Будапешті.

    Про це повідомляє AP.

    Повідомляється, що відповідне рішення про арешт в понеділок, 16 грудня, ухвалив Центральний районний суд Пешта. Дане рішення може бути оскаржено. Арешт був проведений з-за побоювань, що українець може спробувати втекти від слідства.

    Капітан був недавно звільнений з-під варти, але був зобов'язаний носити електронний пристрій стеження.

    Нагадаємо, 29 травня на Дунаї у Будапешті зіткнулися велике круїзне судно Viking Sygin та малий прогулянковий катер Hableány. На борту останнього перебували 35 людей — 22 жінки, 12 чоловіків і дитина, переважно туристи із Південної Кореї.

    Від сильного удару катер затонув приблизно за сім секунд — вижили тільки семеро пасажирів Hableány. Тіло одного пасажира досі не знайдене.

    суд Угорщина арешт аварія
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