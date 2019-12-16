Суд закрив справу Єфремова про «диктаторські закони»



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Печерський суд Києва у липні звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт Фото: LIGA.net

Адвокати неодноразово посилались на цей закон, прохаючи про закриття справи, зокрема, і у вересні в Антикорупційному суді, але їх клопотання раніше не задовольняли

Печерський суд закрив кримінальне провадження за звинуваченням колишніх нардепів Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка і Олександра Стояна у голосуванні за так звані «диктаторські закони» або «закони 16 січня». Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 8 листопада. Рішення ухвалила суддя Віта Бортницька.

У підготовчому засіданні адвокати подали клопотання про закриття справи, посилаючись на те, що орган досудового слідства кваліфікував дії як такі, якими заподіяно тяжкі наслідки у виді немайнової шкоди. Але Закон України від 13.05.2014 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв`язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України». Цим законом визначено обов’язкову складову ознаку об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 364 КК України – наявність істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб у виглядi виключно майнового характеру.

Відтак має місце часткова декриміналізація злочинів, інкримінованих Єфремову, Гордєінку і Стояну.

З обвинувального акту і клопотання захисту вбачається, що матеріальної шкоди кримінальним правопорушенням не завдано, потерпілі у справі відсутні, цивільний позов не заявлявся.

В ухвалі не зафіксовано, щоб прокурор заперечував, зазначено тільки, що клопотав про призначення справи до розгляду та вирішення питання про закриття справи на стадії судового розгляду.

У підсумку суддя Бортницька погодилась закрити справу із посиланням на п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України – кримінальне провадження закривається в разі набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння.

Закон, який декриміналізує дії Єфремова, Горідієнка і Стояна набув чинності у червні 2014, тобто понад 5 років тому. Адвокати неодноразово посилались на цей закон, прохаючи про закриття справи, зокрема, і у вересні в Антикорупційному суді, але їх клопотання не задовольняли.

Прокурор оскаржив цю ухвалу Печерського суду. Наразі дата засідання в апеляції ще не визначена.

Раніше Солом’янський суд 3,5 роки не міг завершити у справі підготовче засідання. У вересні 2019 справу скерували з Солом’янського до Вищого антикорупційного суду. Але після набуття змін до закону, справа перестала бути підсудна ВАКС і її скерували повторно у Печерський, де 4 роки тому не вдавалося сформувати трійку суддів, оскільки всі вони були задіяні на стадії досудового слідства. У 2016-2019 рр. у Печерському, Солом’янському і Вищому антикорупційному судах справу призначали до колегіального розгляду трійкою суддів. Однак у листопаді 2019 справу призначили до розгляду одноособово суддею Бортницькою. Прокурор пояснив такий склад суду змінами в КПК.

За ст.31 КПК справа розглядається колегією у складі трьох суддів, якщо за злочин передбачено покарання більше 10 років позбавлення волі. За злочини, інкриміновані Єфремову, Гордієнку і Стояну, загрожує менше 10 років тюремного покарання. Крім того, трійкою суддів слухаються справи щодо топ-посадовців, в тому числі, народних депутатів. До кінця незрозуміло, які зміни вплинули на авторозподіл справи у Печерському суді у жовтні 2019.

У липні 2019 у справі про державну зраду суд відпустив Єфремова під домашній арешт. До цього колишній нардеп три роки перебував під вартою. Одним із адвокатів Єфремова у справі про держзраду був Андрій Смирнов, який 10 вересня 2019 став заступником керівника Офісу Президента України Володимира Зеленського. 19 вересня Старобільський суд Луганської області послабив Єфремову запобіжний захід до особистого зобов’язання.

«Диктаторські закони» або «закони 16 січня» були ухвалені в січні 2014, як вважається, із порушенням регламенту і обмежували права громадян та давали владі більше можливостей для покарання учасників протесту – Революції гідності.

Нагадаємо, Печерський суд Києва 22 липня звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Після виходу із СІЗО у Старобільську Єфремов прибув у Київ, де йому одягли електронний браслет. Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді.

Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт для Єфремова.