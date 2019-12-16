Експертиза у справі Шеремета не містить однозначних висновків стосовно фігурантів, - Слідство.Інфо



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За версією поліції, Юлія Кузьменко і Андрій Антоненко, і є тією парою, яка закладала вибухівку під авто Павла Шеремета

Висновки чотирьох експертів суперечать один одному

Експертиза справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам. Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.Інфо».

Наголошується, що головним доказом причетності затриманих у справі Шеремета Андрія Антоненко, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко є результати проведених психологічної та портретної експертизи, і криміналістичний аналіз ходьби. Експертиза проводилася трьома українськими експертами Юрієм Ірхіним, Андрієм Семенцом і Катериною Педько, і британцем Іваном Бирчем.

«Четверо експертів підписали висновки, які суперечать один одному: психологічна експертиза говорить, що люди на відео ідентичні, портретна експертиза не може назвати їх ідентичними, експертиза ходи вважає докази «умовно-достатніми», - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що Бірч проводив раніше ще одне дослідження ходьби за запитом українських правоохоронців. Згідно цієї експертизи, Бірч вважає, що всі жінки, причетні до вбивства і зафіксовані на відео, можуть бути однією особою. При цьому поліція затримала за підозрою в організації вибуху двох жінок.

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Згідно з експертизою Бірча, усі жінки, причетні до вбивства та зафіксовані на відео, можуть бути однією особою

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко ніби-то підірвала автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.