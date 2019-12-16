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    Експертиза у справі Шеремета не містить однозначних висновків стосовно фігурантів, - Слідство.Інфо

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    <span>За версією поліції, Юлія Кузьменко і Андрій Антоненко, і є тією парою, яка закладала вибухівку під авто Павла Шеремета</span> - Експертиза у справі Шеремета не містить однозначних висновків стосовно фігурантів, - Слідство.Інфо
    За версією поліції, Юлія Кузьменко і Андрій Антоненко, і є тією парою, яка закладала вибухівку під авто Павла Шеремета

    Висновки чотирьох експертів суперечать один одному

    Експертиза справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам. Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.Інфо».

    Наголошується, що головним доказом причетності затриманих у справі Шеремета Андрія Антоненко, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко є результати проведених психологічної та портретної експертизи, і криміналістичний аналіз ходьби. Експертиза проводилася трьома українськими експертами Юрієм Ірхіним, Андрієм Семенцом і Катериною Педько, і британцем Іваном Бирчем.

    «Четверо експертів підписали висновки, які суперечать один одному: психологічна експертиза говорить, що люди на відео ідентичні, портретна експертиза не може назвати їх ідентичними, експертиза ходи вважає докази «умовно-достатніми», - йдеться у розслідуванні.

    Зазначається, що Бірч проводив раніше ще одне дослідження ходьби за запитом українських правоохоронців. Згідно цієї експертизи, Бірч вважає, що всі жінки, причетні до вбивства і зафіксовані на відео, можуть бути однією особою. При цьому поліція затримала за підозрою в організації вибуху двох жінок.

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    Згідно з експертизою Бірча, усі жінки, причетні до вбивства та зафіксовані на відео, можуть бути однією особою

    Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року. 

    У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

    Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко ніби-то підірвала автомобіль Шеремета.

    Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    МВС суд міністр вбивство арешт Павло Шеремет автомобіль поліція поліграф
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