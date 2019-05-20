Українського консула у Єгипті не пустили до моряків з судна Sea Shark



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На борту танкера Sea Shark перебуває 17 українців

Українському консулу відмовлено, незважаючи на те, що моряки не є заарештованими або затриманими

Військові Єгипту відмовили консулу України у відвіданні 17 українських моряків з судна Sea Shark.

Про це «Уніан» повідомив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Зокрема, за його словами, консул Сергій Куликов повідомив, що прибув на військову базу, де наразі перебувають українські моряки.

«У зустрічі з моряками відмовлено, незважаючи на те, що громадяни України не вважаються заарештованими чи затриманими», - заявив Погорельцев.

«Також відсутні будь-які пояснення керівництва бази щодо причин недопущення консула до моряків. Завтра (20 травня, - ред) під час зустрічі в МЗС АРЄ консул поінформує про це єгипетську сторону», - додав він.

Нагадаємо, капітан танкера Віталій Нестеренко 18 травня повідомив, що єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого знаходяться 17 українських моряків. За його словами, життя екіпажу під загрозою, їх фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.

Танкер, завантажений 1,1 млн барелів сирої нафти, знаходиться на якорі в районі популярного єгипетського курорту Айн-Сохна, проте його збираються перемістити до невідомого капітану терміналу.

Посольство України в Арабській Республіці Єгипет направило ноту єгипетському МЗС з вимогою пояснити ситуацію щодо утримання флотом Єгипту вантажного танкера з нафтою Sea Shark, на борту якого знаходяться 17 українських моряків.