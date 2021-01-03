Українського моряка, який повернувся з Лівії, не пустили в РФ
Давтяну не дали перетнути кордон, оскільки у нього немає документів і він є громадянином іноземної держави
Громадянина України, звільненого в Лівії разом з росіянами, не пустили на територію Росії, повідомив глава Фонду захисту національних цінностей Олександр Малькевич.
Про це в неділю, 3 січня, передає РІА Новости.
Як пояснив Малькевич, українцеві Володимиру Давтяну не дадуть перетнути кордон, оскільки у нього немає документів і він є громадянином іноземної держави.
«Юридично це правильно», – зазначив він, додавши, що надавати допомогу морякам має українське посольство.
Раніше ми писали, що громадянина України та трьох росіян, викрадених у Лівії кілька тижнів тому, звільнили з полону.
Нагадаємо, що у полоні бойовиків на Донбасі перебуває 251 українець.