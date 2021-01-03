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    Українського моряка, який повернувся з Лівії, не пустили в РФ

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    Звільненого в Лівії українця не пустили в Росію - Українського моряка, який повернувся з Лівії, не пустили в РФ
    Звільненого в Лівії українця не пустили в Росію

    Давтяну не дали перетнути кордон, оскільки у нього немає документів і він є громадянином іноземної держави

    Троє звільнених у Лівії росіян і українець прибули до Росії. Їхній літак ввечері приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво«.

    Громадянина України, звільненого в Лівії разом з росіянами, не пустили на територію Росії, повідомив глава Фонду захисту національних цінностей Олександр Малькевич.

    Про це в неділю, 3 січня, передає РІА Новости.

    Як пояснив Малькевич, українцеві Володимиру Давтяну не дадуть перетнути кордон, оскільки у нього немає документів і він є громадянином іноземної держави.

    «Юридично це правильно», – зазначив він, додавши, що надавати допомогу морякам має українське посольство.

    Раніше ми писали, що громадянина України та трьох росіян, викрадених у Лівії кілька тижнів тому, звільнили з полону.

    Нагадаємо, що у полоні бойовиків на Донбасі перебуває 251 українець.

    Теги: літак посольство кордон
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