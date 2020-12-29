У полоні бойовиків на Донбасі перебуває 251 українець

Омбудсмен нагадала, скільки ще наших громадян – у катівнях окупантів

У полоні в окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається 251 громадянин України. Про це написала у соцмережах уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Наразі в катівнях окупанта на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишаються 251 громадянин України. Їх звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу», — повідомила Денісова.

При цьому вона нагадала, що рік тому, 29 грудня 2019 року, до своїх родин на підконтрольну уряду України територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу. «Протягом року до мене надходили звернення від звільнених громадян щодо сприяння забезпечення їх соціального захисту», — написала Денісова.

Вона додала, що зверталася до урядовців щодо законодавчого врегулювання питання встановлення статусу та правового захисту осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України та щодо необхідності формування переліку суб’єктів надання медичних та реабілітаційних послуг, яким відшкодовуватимуться витрати за надані звільненим особам послуги.

Нагадаємо, 23 грудня окупанти повернули українського військового, який потрапив до них у полон. Про зникнення військовослужбовця на Донбасі стало відомо 17 грудня. 21 грудня штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що бійця захопили в полон бойовики «ЛНР». Вони повідомляли, що військовий начебто був у стані наркотичного сп'яніння. У пресслужбі штабу тоді розкритикували цю інформацію, назвавши її «звичайною маячнею проросійських силовиків».

Тижнем раніше бойовики передали українській стороні тіло військовослужбовця. Окупанти стверджували, що військовий перейшов на їх бік, а помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації. Українська сторона при повідомленні про загибель військового на Донбасі, тіло якого 17 грудня передали бойовики, оприлюднила російську версію. Після того як розгорівся скандал, радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що «це стало результатом технічної помилки».