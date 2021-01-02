З полону у Лівії звільнено українця і трьох росіян

Громадяни виявилися у лівійському полоні пару тижнів назад

Звільнені направляються на літаку у Росію

Громадянина України і трьох росіян, викрадених у Лівії кілька тижнів тому, звільнили з полону. Про це пише Интерфакс у суботу, 2 січня, з посиланням на члена Громадської палати РФ Олександра Малькевича.

«Щойно у сторону Росії відправився літак з групою наших людей, звільнених з лівійського полону», – зазначив Малькевич.

Як вони були захоплені, невідомо. Він додав, що з'ясовуються обставини, при яких громадяни були захоплені у полон.

Нагадаємо, що у полоні бойовиків на Донбасі перебуває 251 українець.