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    З полону у Лівії звільнено українця і трьох росіян

    • Розсилка
    Громадяни виявилися у лівійському полоні пару тижнів назад - З полону у Лівії звільнено українця і трьох росіян
    Громадяни виявилися у лівійському полоні пару тижнів назад
    Фото з відкритих джерел

    Звільнені направляються на літаку у Росію

    Громадянина України і трьох росіян, викрадених у Лівії кілька тижнів тому, звільнили з полону. Про це пише Интерфакс у суботу, 2 січня, з посиланням на члена Громадської палати РФ Олександра Малькевича.

    «Щойно у сторону Росії відправився літак з групою наших людей, звільнених з лівійського полону», – зазначив Малькевич.

    Як вони були захоплені, невідомо. Він додав, що з'ясовуються обставини, при яких громадяни були захоплені у полон. 

    Нагадаємо, що у полоні бойовиків на Донбасі перебуває 251 українець.

    Теги: полон літак Лівія
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