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Як зберегти тепло в квартирі: п'ять порад від Мінреінтеграції

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як зберегти тепло в квартирі: п'ять порад від Мінреінтеграції
Цієї зими середня температура повітря у квартирах українців складатиме 16 градусів
фото з відкритих джерел

Українцям слід готуватися до важкої зими

На Україну чекає важка зима, адже половина систем енергопостачання зруйнована російськими окупантами.

Українці зіткнуться з виснажливими умовами в найближчі місяці. Тож, усім слід серйозно поставитись до питання енергозбереження.

Міністерство реінтеграції дає поради, як вберегти тепло в оселях.

П’ять простих речей:

  1. Зашторте вікно жалюзями або короткими шторами. Через скло зимою втрачається приблизно 8-15% тепла.
  2. Заклейте щілини у вікнах, використовуючи звичайний скотч, паперові смужки або паралон, та утепліть вхідні двері. Це дозволить підвищити температуру у квартирі на 2-3°С.
  3. Щільно закривайте міжкімнатні двері, а вентиляційні отвори у квартирі обладнайте спеціальними дверцятами або регульованими ґратками. Це дозволить зменшити витік теплого повітря з приміщень.
  4. Звільніть простір біля радіаторів опалення. Задовгі штори або меблі, які закривають батареї, помітно зменшують ефективність опалення. Тепло має потрапляти у кімнату вільно.
  5. Приберіть з радіаторів опалення декоративні панелі. Вони зменшують їхню ефективність на 20%. Крім того, тепловіддача батарей, які розміщені в нішах, на 10% менша ніж у тих, які виступають у кімнату.

За прогнозом синоптиків, 14 листопада в Україну прийде похолодання, цього тижня очікується сніг у багатьох регіонах.

Нагадаємо, Євросоюз надасть енергетичне обладнання та гроші, щоб Україна пройшла опалювальний період.

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Теги: окупанти війна електроенергія опалення Україна

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