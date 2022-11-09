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Жовтень став найтеплішим місяцем у Європі за всю історію спостережень

Юрій Лящук
glavcom.ua
Жовтень став найтеплішим місяцем у Європі за всю історію спостережень
Потепління принесло рекордні денні температури в Західну Європу
фото ілюстративне

Температура повітря у жовтні була майже на 2°C вищою від усіх попередніх років

Жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Про це повідомила служба ЄС, яка опікується змінами клімату у програмі Copernicus (C3S).

Температура повітря у жовтні була майже на 2°C вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Потепління принесло рекордні денні температури в Західну Європу та рекордно теплий жовтень в Австрії, Швейцарії та Франції, а також у значних частинах Італії та Іспанії.

У Канаді спостерігалося рекордне тепло, а в Гренландії та в Сибіру також було набагато тепліше, ніж зазвичай.

«В Європі щойно був найтепліший жовтень за всю історію спостережень – (температура – Ред.) більш ніж на 2 градуси вища від середнього показника за останні 30 років, після найтеплішого літнього сезону, який коли-небудь реєструвався. Важкі наслідки зміни клімату дуже помітні сьогодні, і нам потрібні амбітні кліматичні дії на COP27 (кліматичному саміті ООН – Ред.), щоб забезпечити скорочення викидів для стабілізації температури, близької до цілі Паризької угоди», – прокоментувала Саманта Берджесс, заступниця директора C3S.

Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: клімат Європа

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