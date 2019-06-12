«Укравтодор» судиться з китайською компанією, яка за півтора роки не побудувала дорогу



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За пвітора роки китайська компанія виконала лише 1% всіх робіт

Це вже другий невиконаний контракт цієї компанії

Зараз тривають суди з китайською компанією, яка нічого не зробила в будівництві дороги в Хмельницькій області. Про це повідомив прем’єр Володимир Гройсман.

«Від Хмельницького до кордону з Вінницькою областю не побудована дорога. Кошти є, на міжнародному тендері виграв китайський виконавець, нічогісінько не зробив. Зараз йдуть юридичні процедури. Вони просто цього не зробили. Неспроможна китайська компанія, на жаль», - нарікав Гройсман.

Він додав, що зараз з цього приводу тривають суди.

Мова йде про Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd, яка повинна була відремонтувати 40 км дороги М-12 від с. Голосків (Хмельницька область) до кордону з Вінницькою областю.

Контракт з цією компанією вартістю $38,5 млн було укладено 10 жовтня 2017 року. Закінчити ремонт дороги повинні були осінню 2019 року. Проєкт фінансувався за кредитні кошти Світового банку та реалізовувався на умовах FIDIC із залученням незалежного інженера-консультанта.

6 червня 2019 року «Укравтодор» повідомив, що розірвати договір із компанією Xinjiang. Це рішення було погоджено зі Світовим банком.

На дату розірвання контракту підрядник виконав лише окремі види робіт, що становить менше 1% від загального обсягу робіт. При цьому на дату розірвання договору підрядник мав виконати 70% робіт, пояснили в «Укравтодорі».

Нагадаємо, наприкінці 2018 року було розірвано з цією компанією «Сіньцян Комм‘юнікейшнз Констракшн Груп Ко. Лтд» контракт на капремонт автодороги М-03 Київ-Харків, який передбачав реконструкцію і капремонт від Лубен до Полтави.