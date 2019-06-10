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    Понад 860 ДТП, двоє загиблих: сумні дані зі столичних доріг за тиждень

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    <div class="alt">На Дніпровській набережній мотоцикліст намагався обігнати легковий автомобіль, і сталося зіткнення</div> <div class="copy"></div> - Понад 860 ДТП, двоє загиблих: сумні дані зі столичних доріг за тиждень
    На Дніпровській набережній мотоцикліст намагався обігнати легковий автомобіль, і сталося зіткнення
    Фото: Інформатор

    Минулого тижня у Києві сталося 12 наїздів на пішоходів

    За тиждень з 3 по 9 червня у Києві зафіксовано 863 дорожньо-транспортних пригоди (на попередньому тижні - 820), з них 38 з потерпілими (на попередньому тижні 44). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

    На дорогах столиці отримали поранення 45 людей (на попередньому тижні - 52). 

    Загинули двоє осіб (на попередньому тижні загиблих не було).

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    Сталося 12 наїздів на пішоходів, з них 5 - на пішохідних переходах. 

    Поранено 7 мотоциклістів та 3 велосипедисти. 

    КП «Центр організації дорожнього руху» закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними і бездоганно дотримуватися правил дорожнього руху.

    Нагадаємо, 6 червня в Києві на Дніпровській набережній сталася ДТП за участю автомобіля Volvo і мотоцикла.

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