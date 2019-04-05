В Одесі розпочався поточний ремонт доріг
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Благоустрій міста триває
З настанням сприятливих погодних умов управління дорожнього господарства Одеської міськради приступило до поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста Одеси.
Наразі роботи проводяться в Київському районі Одеси. Це - ремонт проїжджої частини вулиць Левітана, Львівської, Ільфа і Петрова,Дача Ковалевського та площі Дерев'янка.
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