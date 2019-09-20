Укрпошта розпочала тестування електросамокатів для кур’єрської доставки



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Ілюстративне фото

Всього для тестів задіяні 10 самокатів, вони здатні пересуватися з максимальною швидкістю 60 км/год і перевозити сумарну вагу до 150 кг

«Укрпошта» розпочала тестування електросамокатів для кур’єрської доставки. Про це повідомляє пресслужба підприємства у Facebook і супроводжує допис відповідним відео.

Зазначимо, що тестувальник на відео - генеральний директор ПАТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«Хочемо зробити цей процес максимально зручним і для клієнтів, і для працівників пошти. Тим більше, що електротранспорт не наносить шкоди екології та дозволяє вирішити проблему втрати часу кур’єрами у заторах», - йдеться у повідомленні.

Всього для тестів задіяні 10 самокатів, вони здатні пересуватися з максимальною швидкістю 60 км/год і перевозити сумарну вагу до 150 кг. Пілотний проект триватиме кілька місяців, щоб випробувати, як будуть себе вести електросамокати взимку, особливо на крутих київських вулицях.