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    Укрпошта розпочала тестування електросамокатів для кур’єрської доставки

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    Укрпошта розпочала тестування електросамокатів для кур’єрської доставки
    Ілюстративне фото

    Всього для тестів задіяні 10 самокатів, вони здатні пересуватися з максимальною швидкістю 60 км/год і перевозити сумарну вагу до 150 кг

    «Укрпошта» розпочала тестування електросамокатів для кур’єрської доставки. Про це повідомляє пресслужба підприємства у Facebook і супроводжує допис відповідним відео.

    Зазначимо, що тестувальник на відео - генеральний директор ПАТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

    «Хочемо зробити цей процес максимально зручним і для клієнтів, і для працівників пошти. Тим більше, що електротранспорт не наносить шкоди екології та дозволяє вирішити проблему втрати часу кур’єрами у заторах», - йдеться у повідомленні.

    Всього для тестів задіяні 10 самокатів, вони здатні пересуватися з максимальною швидкістю 60 км/год і перевозити сумарну вагу до 150 кг. Пілотний проект триватиме кілька місяців, щоб випробувати, як будуть себе вести електросамокати взимку, особливо на крутих київських вулицях.

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