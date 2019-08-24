Нацбанк зробив для Укрпошти «валютне» послаблення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національний банк України надав можливість Укрпошті переоформити генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій

Національний банк надав можливість ПАТ «Укрпошта» переоформити генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у спрощеному порядку.

Про це йдеться у постанові Національного банку №110 від 22 серпня 2019 року, повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк України надав можливість Укрпошті переоформити генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у спрощеному порядку», – йдеться у повідомленні.

У НБУ пояснили, що наразі національний оператор поштового зв’язку має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій з переказу грошових коштів (поштового переказу), отриману до змін у валютному регулюванні. Термін дії цієї ліцензії спливає у травні наступного року.

Тому, за рішенням Правління, процедура переоформлення ліцензії згідно з новими вимогами буде для Укрпошти спрощеною, тобто потребуватиме меншої кількості документів.

Таке рішення дозволить виконати вимоги нового валютного регулювання, не спричиняючи перебоїв у діяльності Укрпошти, наголосили в пресслужбі.

Зміни затверджені постановою Правління Національного банку №110 від 22 серпня 2019 року «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 9». Вони набирають чинності з 24 серпня 2019 року.

Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу про зміну тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою через «Укрпошту» з 1 січня 2020 року.

Як повідомляли раніше, Укрпошта оцінюватиме якість роботи відділень за QR-кодами.