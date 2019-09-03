  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Україні виростуть тарифи на відправку посилок

    • Розсилка
    В Україні виростуть тарифи на відправку посилок

    Найбільше подорожчає відправка посилки в межах області

    Нацкомісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації затвердила підвищення граничних тарифів на поштовий зв'язок. Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні у вівторок, 3 вересня, передає LIGA.net.

    Зазначається, що підвищити тарифи запропонувала Укрпошта.

    Зокрема, з 2020 року граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку будуть підвищені за таким принципом:

    пересилання письмової кореспонденції:

    • - непріоритетний простий лист, поштова картка масою до 50 г - на 1,00 грн (12,5%);
    • - пріоритетний простий лист, поштова картка масою до 50 г - на 1,00 грн (10,0%);
    • - бандероль проста непріоритетна масою до 250 г - на 1,50 грн (12,5%);
    • - бандероль проста пріоритетна масою до 250 г - на 1,50 грн (10,0%);
    • - бандероль проста непріоритетна масою до 1000 г (пересилання вітчизняної продукції книговидавництва) - на 2,70 грн (12,5%);
    • - за кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) більше за плату за масу - на 1,00 грн (12,5%);

    пересилання посилок без оголошеної цінності:

    • - посилка в межах України - на 4,00 грн (22,7%);
    • - посилка в межах області - на 3,00 грн (29,4%).

    Рішення Нацкомісії подається в Мін'юст на реєстрацію.

    Читайте також
    тарифи Укрпошта послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ