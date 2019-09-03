В Україні виростуть тарифи на відправку посилок
Найбільше подорожчає відправка посилки в межах області
Нацкомісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації затвердила підвищення граничних тарифів на поштовий зв'язок. Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні у вівторок, 3 вересня, передає LIGA.net.
Зазначається, що підвищити тарифи запропонувала Укрпошта.
Зокрема, з 2020 року граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку будуть підвищені за таким принципом:
пересилання письмової кореспонденції:
- - непріоритетний простий лист, поштова картка масою до 50 г - на 1,00 грн (12,5%);
- - пріоритетний простий лист, поштова картка масою до 50 г - на 1,00 грн (10,0%);
- - бандероль проста непріоритетна масою до 250 г - на 1,50 грн (12,5%);
- - бандероль проста пріоритетна масою до 250 г - на 1,50 грн (10,0%);
- - бандероль проста непріоритетна масою до 1000 г (пересилання вітчизняної продукції книговидавництва) - на 2,70 грн (12,5%);
- - за кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) більше за плату за масу - на 1,00 грн (12,5%);
пересилання посилок без оголошеної цінності:
- - посилка в межах України - на 4,00 грн (22,7%);
- - посилка в межах області - на 3,00 грн (29,4%).
Рішення Нацкомісії подається в Мін'юст на реєстрацію.