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    «Укрзалізниця» дозволила перевозити велосипеди в усіх поїздах (правила)

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    <p>Велосипеди слід буде розібрати і правильно спакувати</p> - «Укрзалізниця» дозволила перевозити велосипеди в усіх поїздах (правила)

    Велосипеди слід буде розібрати і правильно спакувати

    Швидкісні поїзди спроектовані без технічної можливості для перевезення велосипедів

    В Україні з 23 травня можна перевозити велосипеди можна не тільки у нічних поїздах, але й у Інтерсіті та Інтерсіті+.

    Про це повідомив у Facebook голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

    «Я поясню: ми є заручниками ситуації, коли швидкісні поїзди спроектовані без технічної можливості для перевезення велосипедів. І це проблема. Але виходимо з ситуації так: велосипеди розбираємо і правильно пакуємо. Окрему плату за перевезення не беремо. Така ж процедура і у нічних поїздах», - написав Кравцов.

    На сторінці «Укрзалізниці» у соцмережі Facebook були опубліковані правила перевезення велосипедів.

    Нагадаємо, раніше Міністерство інфраструктури посилило правила перевезення пасажирів і багажу в поїздах. У поїздах Інтерсіті і Інтерсіті+ не дозволялося зайти у вагон з велосипедом, якщо там буде відсутнє місце для його розташування.

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