На українській залізниці обмежать вагу багажу до 50 кг



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Залізниця також вводить низку інших змін

Міністерство інфраструктури посилило правила перевезення пасажирів і багажу в поїздах. Відповідний указ «Про затвердження змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України» вже набрав чинності.

Так, згідно з новими правилами, змінюється вага дозволеної ручної поклажі. Тепер зайти в вагон можна буде лише з багажем, загальна вага якого не перевищує 50 кг.

Також супроводжуючі особи людей з інвалідністю зможуть купити квиток за пільговою ціною лише в тому випадку, якщо під час поїздки вони будуть їх супроводжувати. Якщо особа, яка супроводжує дитину з інвалідністю віком до 6-ти років оформляє пільговий квиток, то заняття окремого місця не передбачається.

Під час поїздки в поїздах категорії Інтерсіті+ (ІС+) перевірка документів і проїзних може здійснюватися після посадки пасажирів. У поїздах Інтерсіті і Інтерсіті+ не дозволять зайти у вагон з велосипедом, якщо там буде відсутнє місце для його розташування.

Документ передбачає також серію інших нововведень, які, зокрема, торкнуться повернення проїзних документів, контролю перевезень і обслуговування пасажирів у поїздах, умови і порядок оформлення проїзду пасажирів і перевезення ручної поклажі в поїздах приміського сполучення.