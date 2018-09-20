«Укрзалізниця» похизувалася рекордними перевезеннями зернових цього року



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За 8 місяців 2018 року «Укрзалізниця» перевезла 21,2 млн тонн зернових вантажів

Обсяги перевезень зернових залізничним транспортом наразі перевищують показники найбільш урожайного в Україні року. За 8 місяців 2018-го перевезено зернових вантажів на 2 млн тонн більше, ніж за аналогічний період 2016 року, коли був зібраний рекордний в історії країни урожай. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укрзалізниця».

Так, за 8 місяців 2018 року «Укрзалізниця» перевезла 21,2 млн тонн зернових вантажів, з яких 15,5 млн тонн в напрямку портів. З початку маркетингового 2018/2019 року, за липень-серпень, залізничним транспортом перевезено більше 4,9 млн тонн зернових, із яких на експорт у порти понад 4 млн тонн.

«Ми перевозимо на 10% більше зернових, ніж у найбільш урожайний рік, коли в Україні було зібрано 66 млн тонн. Цього року урожай зернових очікується на рівні 63 млн тонн», — зазначили у відомстві.

Зокрема у повідомленні йдеться, що з початку 2018 року загальний робочий парк вагонів-зерновозів зріс із понад 15 тис. до понад 19 тисяч. Суттєве його збільшення пов’язане із придбанням зерновозів учасниками ринку. Приватних зерновозів за цей час стало удвічі більше – робочий парк інших власників із 4580 зерновозів збільшився майже до 10 тис. «Укрзалізниця» з початку 2018 року для забезпечення перевезень відремонтувала власні 2382 зерновози.