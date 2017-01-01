«Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на новорічні свята і Різдво
- Сьогодні, 05:59
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В «Укрзалізниці» триває робота з призначення додаткових поїздів на новорічні свята і Різдво.
Станом на 5 грудня 2017 року на свята призначили 12 додаткових поїздів у популярних напрямках.
Про це на брифінгу розповів в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
«Станом на 5 грудня 2017 року призначили 12 поїздів у популярних напрямках. Це поїзди: #191/192 Київ-Львів, #197/198 Київ-Ковель, #177-178 Київ-Хмельницький, #223-224 Київ-Одеса, Київ-Дніпро, Львів-Дніпро, Костянтинівка-Одеса, Дніпро-Одеса, Черкаси-Львів, Одеса-Львів, Харків-Костянтинівка, Київ-Тернопіль», - повідомив Кравцов.
За його словами, триває робота з призначення додаткових поїздів на новорічні свята і Різдво.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України доручив Мінінфраструктури вирішити питання щодо знижок до тарифів на міжнародні залізничні перевезення.