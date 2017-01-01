«Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на новорічні свята і Різдво

В «Укрзалізниці» триває робота з призначення додаткових поїздів на новорічні свята і Різдво.

Станом на 5 грудня 2017 року на свята призначили 12 додаткових поїздів у популярних напрямках. Про це на брифінгу розповів в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. «Станом на 5 грудня 2017 року призначили 12 поїздів у популярних напрямках. Це поїзди: #191/192 Київ-Львів, #197/198 Київ-Ковель, #177-178