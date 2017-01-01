Уряд доручив Омеляну розібратися зі знижками на міжнародні залізничні маршрути

Без погоджених знижок «Укрзалізниця» буде змушена продавати квитки за номінальною вартістю

Кабінет міністрів України доручив Мінінфраструктури за тиждень вирішити питання щодо знижок до тарифів на міжнародні залізничні перевезення. Про це пише УНН з посиланням на власні джерела в УЗ. Як повідомив співрозмовник агентства, «Укрзалізниця» пропонує Мінфраструктури різноманітні варіанти переходу до механізму гнучкого



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Без погоджених знижок «Укрзалізниця» буде змушена продавати квитки за номінальною вартістю

Кабінет міністрів України доручив Мінінфраструктури за тиждень вирішити питання щодо знижок до тарифів на міжнародні залізничні перевезення. Про це пише УНН з посиланням на власні джерела в УЗ.

Як повідомив співрозмовник агентства, «Укрзалізниця» пропонує Мінфраструктури різноманітні варіанти переходу до механізму гнучкого ціноутворення на квитки у міжнародному сполученні вже більше року.

За словами джерела, 22 листопада 2017 року Кабмін надав протокольне доручення Мінінфраструктури в тижневий термін погодити знижки, погодившись із запропонованими «Укрзалізницею» тарифами на залізничні квитки в Європу.

Мінінфраструктури, за інформацією співрозмовника з УЗ, у свою чергу каже, що не має повноважень на встановлення знижок. Але в той же час не підтримує розроблений «Укрзалізницею» проект постанови КМУ про передачу таких прав від міністерства до товариства.

Співрозмовник агентства повідомив, що міністр інфраструктури Володимир Омелян з голосу на найближчому засіданні уряду буде пропонувати свій варіант постанови КМУ, однак цей проект запропонованої міністром постанови не погоджений із жодним органом центральної виконавчої влади, що унеможливлює внесення його на засідання уряду.

Без погоджених знижок «Укрзалізниця» буде змушена продавати квитки за номінальною вартістю, а без знижок квиток Київ-Перемишль в цьому випадку коштуватиме 1500 грн замість актуальних 600 грн. На сьогодні, як помітили подорожуючі, на ці напрямки продаж з 10 грудня 2017 року закрито.

Тарифи на перевезення за тарифом Схід-Захід затверджені наказом Мінінфраструктури №633 2012 року.