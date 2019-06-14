«Укрзалізниця» отримала нове правління



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Кабінет міністрів затвердив новий склад правління АТ «Укрзалізниця».

Відповідне рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр», інформує пресслужба УЗ.

Рішенням КМУ до складу правління АТ «Укрзалізниця» введено Івана Юрика, Марчіна Целеєвського, Франтішека Буреша та Сергія Кушніра. Водночас уряд вивів зі складу правління компанії Іренеуша Василевського та Марека Залєсного. Продовжать свою роботу в складі правління Желько Марчек та Ремігіуш Пашкевич.

Франтішек Буреш в «Укрзалізниці» відповідатиме за реалізацію виконання програми з оновлення та будівництва рухомого складу. Останні роки він очолював Центр досліджень і випробувань залізниць «Чеська залізниця» VELIM (Прага, Чехія).

Марчін Целеєвський очолював найбільшого польського залізничного оператора – PKP Intercity, керував пасажирською компанією PKP. Успішно реалізував проект запуску високошвидкісних поїздів у Польщі – Pendolino. Який напрям очолить фахівець, в УЗ поки не уточнили.

Сергій Кушнір працює в команді «Укрзалізниці» з початку 2019 року як директор з ремонту рухомого складу.

Іван Юрик в «Укрзалізниці» очолюватиме стратегічний напрям залучення інвестицій та роботу з потенційними інвесторами. До його обов'язків також входитиме робота з кредитним портфелем компанії та реструктуризація боргів. Він має великий досвід роботи в «Укрзалізниці» як член наглядової ради компанії. У 2017-2018 роках працював на керівних посадах агентства сприяння інвестиціям Ukraineinvest.

Ремігіуш Пашкевич долучився до роботи в «Укрзалізниці» у червні 2016 року. В його зоні відповідальності – сектор інфраструктури залізниці та безпека руху. У 2012-2015 роках очолював PKP PLK, польського оператора залізничної інфраструктури.

Желько Марчек продовжить очолювати напрямок управління персоналом.

Раніше повідомлялося, що наприкінці травня до команди менеджерів «Укрзалізниці» долучився фахівець із багаторічним досвідом роботи в провідних українських та міжнародних компаніях – Микола Іванінів, який куруватиме операційну роботу сектору економіки та фінансів.

Як відомо, постановою Кабінету міністрів від 17 квітня 2019 року № 456 Олександра Бужора та Сергія Михальчука виведено зі складу правління АТ «Укрзалізниця».

Раніше наглядова рада «Укрзалізниці» затвердила, а Мінекономрозвитку України погодило порядок, за яким призначення нового голови правління та прийняття наглядовою радою рішення щодо доцільності ініціювання припинення повноважень діючого члена правління є підставою для проведення відбору кандидата на посаду члена правління.