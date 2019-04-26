Мінтранс Словаччини повідомив про запуск поїзда до Мукачева



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2 квітня у Мукачеві на Закарпатті зустріли перший поїзд з Кошице, який прибув з тестовим рейсом Фото: rbc.ua

Нові поїзди до України забезпечить Братислава, і вони не потребуватимуть заміни візків колісних пар

Потяг за маршрутом Мукачево - Кошице почне курсувати з 9 червня.

Про це заявили у Міністерстві транспорту Cловаччини.

Новий рейс не лише з'єднає українські та словацькі міста, а й надасть можливість пасажирам зручно пересісти на інші маршрути, повідомили у відомстві, пише Webnoviny.sk.

Ті, хто приїде з боку Словаччини, матиме змогу на українській стороні пересісти на потяги у напрямку Одеси, Києва, Харкова та Львова, а з боку України – потрапити до Прешова, Братислави та Праги.

Митний та паспортний контроль відбуватиметься з боку Словаччини у Черна-над-Тисою, а з боку України – у Чопі.

Нові потяги до України забезпечить Братислава, і вони не потребуватимуть заміни візків колісних пар. Час у дорозі становитиме близько 4 годин.

Нагадаємо, 2 квітня у Мукачеві на Закарпатті зустріли перший поїзд з Кошице, який прибув з тестовим рейсом.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» з 19 квітня запроваджує курсування безпересадкових вагонів сполученням Дніпро – Перемишль. Безпересадкові купейні вагони Дніпро - Перемишль курсуватимуть з Дніпра з 19 квітня в складі поїзда № 86/85 Новоолексіївка - Львів, перепричеплення на станції Львів до поїзда № 90/89 Львів - Перемишль.

Джерело: Європейська правда