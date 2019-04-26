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    Мінтранс Словаччини повідомив про запуск поїзда до Мукачева

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    <p><span>2 квітня у Мукачеві на Закарпатті зустріли перший поїзд з Кошице, який прибув з тестовим рейсом<o:p></o:p></span></p> - Мінтранс Словаччини повідомив про запуск поїзда до Мукачева

    2 квітня у Мукачеві на Закарпатті зустріли перший поїзд з Кошице, який прибув з тестовим рейсом

    Фото: rbc.ua

    Нові поїзди до України забезпечить Братислава, і вони не потребуватимуть заміни візків колісних пар

    Потяг за маршрутом Мукачево - Кошице почне курсувати з 9 червня.

    Про це заявили у Міністерстві транспорту Cловаччини.

    Новий рейс не лише з'єднає українські та словацькі міста, а й надасть можливість пасажирам зручно пересісти на інші маршрути, повідомили у відомстві, пише Webnoviny.sk.

    Ті, хто приїде з боку Словаччини, матиме змогу на українській стороні пересісти на потяги у напрямку Одеси, Києва, Харкова та Львова, а з боку України – потрапити до Прешова, Братислави та Праги.

    Митний та паспортний контроль відбуватиметься з боку Словаччини у Черна-над-Тисою, а з боку України – у Чопі.

    Нові потяги до України забезпечить Братислава, і вони не потребуватимуть заміни візків колісних пар. Час у дорозі становитиме близько 4 годин.

    Нагадаємо, 2 квітня у Мукачеві на Закарпатті зустріли перший поїзд з Кошице, який прибув з тестовим рейсом.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» з 19 квітня запроваджує курсування безпересадкових вагонів сполученням Дніпро – Перемишль. Безпересадкові купейні вагони Дніпро - Перемишль курсуватимуть з Дніпра з 19 квітня в складі поїзда № 86/85 Новоолексіївка - Львів, перепричеплення на станції Львів до поїзда № 90/89 Львів - Перемишль.

    Джерело: Європейська правда

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