Унікальна книга «Путівні нотатки Юрія Лисянського» отримала нове народження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Книжка мандрівних нотатків Юрія Лисянського отримала нове народження завдяки Антону Санченко

У прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) у четвер, 12 грудня, о 12:00 відбудеться презентація книги «Путівні нотатки Юрія Лисянського».

Юрій Лисянський - перший українець, нащадок козацького роду - мандрівник морем навколо світу. Він випередив Крузенштерна на два тижні й став першою у Російській Імперії людиною, яка здійснила навколосвітню подорож.

Книжка його мандрівних нотатків отримала нове народження завдяки Антону Санченко.

Запрошені гості: Антон Санченко - моряк, перекладач, упорядник перевидання книжки мандрівних нотатків Юрія Лисянського «Навколосвітня подорож на шлюпі «Нєва», член журі літературного конкурсу творів на морську тематику «Мателот»; Сергій Гайдук - віце-адмірал, командувач ВМС України 2014-2016, голова Асоціації ветеранів ВМС України; Сергій Шумський - організатор експедиції-2020 «Від «із варягів у греки» княжих часів до сучасної морської України»; Олександр Чудновець, моряк, письменник, голова Київського військово-історичного товариства.