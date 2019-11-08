«Бойківське весілля»: телеведуча Ольги Фреймут видала унікальну книгу



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Зараз «Бойківське весілля» Ольги Фреймут вирушає в головні бібліотеки країни і за кордон

Одним із завдань проекту було зробити традиції трохи ближче до сучасної молоді, тому, за словами Фреймут, довелося похуліганити

Ведуча ток-шоу «Роман з Ольгою» на телеканалі «Інтер» Ольга Фреймут видала книгу «Бойківське весілля». А щоб її проілюструвати, організувала реконструкцію бойківського весілля, у фотозйомці якого взяла участь сама і задіяла в ній практично всю свою сім'ю! Старша дочка Злата стала нареченою, сама Ольга зіграла маму нареченої, а її рідна сестра Юлія, - маму нареченого. Також на сторінках книги можна буде побачити маму телеведучої, її бабусю і дідуся. Про проект Ольга Фреймут розповіла в ток-шоу «Роман з Ольгою», у випуску «Життя після зради». А кілька примірників книги передала в якості лотів на благодійний аукціон «Інтер - дітям», пообіцявши особисто підписати книжку тому, хто її викупить на сайті deti.inter.ua.

Як авторам книги «Бойківське весілля» вдалося поєднати в одному виданні історію, культурні традиції, їх сучасну інтерпретацію і навіть трохи похуліганити?

«Мій викладач зі Львівського національного університету – Хібеба Наталія Василівна – більше 15 років провела в експедиціях, збираючи етнографічний матеріал про весільні традиції бойків – західноукраїнської етнічної групи, – розповідає про ідею проекта Ольга Фреймут. – Коли я вивчала народознавство, дуже мало було видань і авторів, які б писали про це, хіба що книги Скуратівського й Воропая. І коли я поспілкувалася з пані Наталею та побачила рукопис, у якому йшлося про весільні обряди бойків, мені дуже захотілося його видати, бо я люблю наші традиції. Колеги з мого видавництва Snowdrop застерігали, що проект може бути некомерційним. Однак із бойками все відбувається дуже містично: мені трапляється інформація про тендер від Українського культурного фонду, ми подаємо заявку на нього, і в день мого весілля, 25 квітня, нам погодили цей грант. Це було співфінансування, однак більша частина коштів – Українського культурного фонду. Таке видання вимагало дуже великої роботи з ілюстрування. Бойки були дуже скромними, вони майже не фотографувалися. Дуже мало малюнків того часу залишилося. Нам вдалося відтворити образи завдяки роботі художника по костюмах Антоніни Белінської та керівника Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) пані Люби Сварник. Костюми бралися з музейної та приватних колекцій та частково відшивалися».

Автор фотографій - Соня Плакидюк. Цікаві зйомки проходили в Шевченківському гаю. А моделей відбирали, виходячи з параметрів одягу, що зберігся. «Бойки були дрібненькі, тож і моделі для зйомки не мали бути високими, – згадує Ольга Фреймут. – Врешті-решт вирішили зняти сімейну історію, залучивши своїх родичів, сусідів – усього близько 40 людей. Завдяки цьому вдалося і передати атмосферу сімейного свята, і на гонорарах зекономити».

Велика частина одягу - музейні експонати. Відсутні деталі відшивали. А ось прикраси здебільшого не збереглися, їх відновлювали по рідкісним фотографіям і малюнкам. Щоб не пошкодити дорогоцінний одяг, на знімальному майданчику були під забороною будь-які напої, крім води, а також був введений особливий раціон харчування: нічого жирного, рідкого, розсипчастого.

Одним із завдань проекту було зробити традиції трохи ближче до сучасної молоді, тому, за словами керівника проекту Ольги Фреймут, довелося трохи похуліганити. Наприклад, нареченій на фото не стали ретушувати брекети, на її ногах під час зйомки на вулицях Львова - кросівки, в руках однієї з героїнь можна побачити пудреницю відомої фірми і т.д. Від першої до останньої сторінки «Бойківське весілля» осучаснюється і плавно перетікає з музейної старовини на галасливі вулиці сучасного Львова.

Бабуся і дідусь телеведучої, яким вже під 90 років, спочатку не знали, що теж потраплять в кадр. Ольга Фреймут просто запросила їх приїхати - побачитися з онуками, подивитися зйомку. Потім запропонувала приміряти костюми. А далі вже спрацювала атмосфера: вони й не помітили, як стали брати участь у святі. За три дні зйомок було багато казусів і приємних несподіванок. Наприклад, в зйомці взяли участь справжній ручний лелека і козеня.

Зараз «Бойківське весілля» вирушає в головні бібліотеки країни і за кордон. «По собівартості ця книга дуже дорога, – каже Ольга Фреймут. – Як показує досвід, дорогі книги мало купують, та й не кожен може собі їх дозволити. Ось чому ми зробили так, щоб книги були в усіх великих бібліотеках України. Також через посольства і напряму передаємо книги українській діаспорі в Новій Зеландії, Австралії, декілька книг поїхало до Нью-Йорка. Тож «Бойківське весілля» мандрує світом».

Стати володарем унікального видання може кожен, викупивши книгу в якості благодійного лота на сайті аукціону «Інтер - дітям» - deti.inter.ua. Приємним бонусом для покупця стане іменний автограф Ольги Фреймут.

Цікаво, що ще до виходу книги в друк у неї з'явився власний саундтрек - пісня Ольги Горбачової за мотивами старовинних українських прислів'їв і приказок «Шлюб». Ольга Горбачова презентувала її на зйомках випуску ток-шоу «Роман з Ольгою» - «Життя після зради».