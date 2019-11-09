Відомий письменник розказав, чого бракує міністру, який не радить читати книжки



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Василь Шкляр: Страхувати читача від облуди мусить його критичний розум

Василь Шкляр: про Францію ми дізналися з творів Бальзака значно більше, ніж з усіх підручників разом узятих

Письменник Василь Шкляр в інтерв’ю «Главкому» прокоментував висловлювання міністра економіки Тимофію Милованову, який не радить читати книжки.

«Та тут у мене навіть слів немає, одне замилування цим Миловановим. Я навіть не хочу коментувати цю маячню. Скажу тільки, що вміння розкошувати художнім текстом – це теж своєрідний талант. Для цього треба мати щонайменше розвинену уяву, критичний розум, мистецький смак, здатність співпереживати. А якщо цього бракує, тоді справді читання зайве, марна трата часу», - заявив письменник.

Шкляр зазначив, що про Францію ми дізналися з творів Бальзака значно більше, ніж з усіх підручників разом узятих. Так само як про Англію з Діккенса чи Америку з Драйзера.

«Навіть туристичні подорожі до зарубіжних країн не дають того уявлення про тамтешнє життя, яке дає художня книжка. Можливо, інші джерела, скажімо Інтернет чи довідкова література, містять якусь точнішу інформацію, але вони ніколи не створять тієї живої картини, яку нам дає художнє слово», - наголосив він.

Шкляр визнає, що не всі книжки доносять істину: «як та ж таки Московія свавільно фальсифікувала свою історію на основі минувшини України-Руси». «Як, скажімо, великий фантазер Генрік Сенкевич, до речі, нобелівський лауреат, перебріхував історію взаємин польської шляхти з українським козацтвом. Але ж кажуть, що Сенкевич своїми історичними романами великою мірою сформував польську націю. Тобто письменник, на відміну від наукової історіографії, має право на міф, на легенду», - наголосив Шкляр.

Відповідаючи на питання, як же читачеві навчитися відділяти книги, корисні для розуму і душі, від тих, які можуть принести реальну шкоду, письменник зазначив, що страхувати читача від облуди мусить його критичний розум.

«Саме критичний розум, а не професійний критик, чиї твердження часто-густо є хворобливими рефлексіями на те, що йому не вдалося самому», - резюмував письменник.

Нагадаємо, громадськість розбурхали роздуми міністра економіки Тимофія Милованова щодо того, що читати книжки шкідливо: «Займатись освітою через читання книжок – це самообман. Ніхто сьогодні так не вчиться. Книжки – це развлєкуха, а не освіта».