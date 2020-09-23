Уруський просить прибрати з публічного розгляду проєкт Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уруський просить невідкладно надати Мінстратегпрому, яке він і очолює, матеріали з підготовки проєкту Стратегії ОПК «для вивчення та погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади»

Таке прохання міністр пояснює введенням в дію рішення РНБО про схвалення Стратегії нацбезпеки України, хоча не деталізує, в чому суперечність між двома документами, -

Віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський звернувся до міністра економіки Ігоря Петрашка з проханням прибрати з публічного розгляду проект Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України. Про це йдеться в листі Уруського, повідомляє громадська організація StateWatch.

Зазначається, що таке прохання міністр пояснює введенням в дію рішення РНБО про схвалення Стратегії нацбезпеки України, хоча не деталізує, в чому суперечність між двома документами.

Крім того, Уруський просить невідкладно надати Мінстратегпрому, яке він і очолює, матеріали з підготовки проєкту Стратегії ОПК «для вивчення та погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади».

Проєкт Стратегії розвитку ОПК кілька місяців розроблявся Мінекономіки у співпраці з міжнародними партнерами та громадськістю. Тому те, що віце-прем’єр вже на етапі оприлюдненого проекту Стратегії буде його тільки вивчати, вказує, що в профільному Міністерстві стратегпромисловості вчасно не взяли участь у підготовці документу, а тепер намагаються втрутитися у процес затвердження Стратегії ОПК.

Нагадаємо, цього тижня на урядовому веб-порталі відзвітували, що Мінекономіки підготовлено новий проект Стратегії розвитку ОПК відповідно до вимог вже ухваленої Стратегії нацбезпеки.



Системні перетворення, передбачені Стратегією, спрямовані на підвищення ефективності оборонної промисловості шляхом реструктуризації державних підприємств, які залучені до виробництва озброєння і військової техніки в Україні, та передбачають часткову приватизацію деяких нестратегічних підприємств, упорядкуваннял активів неефективних або фактично недіючих підприємств. А також шляхом впровадження стандартів корпоративного управління, що розроблені Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на тих підприємствах, які залишаться у власності держави.



Нагадаємо, це не вперше новий віцепрем’єр-міністр Уруський намагається зупинити раніше розпочаті процеси реформ. У серпні Міністр промисловості виключив зі списку приватизації 5 підприємств з великими податковими боргами.

Також на початку вересня стало відомо, що Мінстратегпром хоче змінити Угоду про Асоціацію Україна-ЄС.