Мінфін планує скоротити держборг України на 3%



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Глава Міністерства фінансів Україна Сергій Марченко

Україна буде здійснювати запозичення у наступному році

Державний борг України у 2021 році зменшиться на 3%. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

За його словами, у цьому році дефіцит становить 300 мільйонів гривень.

«Це кризовий рік, і нам треба було профінансувати низку соціальних програм, індексацію пенсій, фонд Covid-19. Ми маємо можливість запозичувати. Наступного року, я вважаю, ми також можемо здійснити запозичення, не створюючи тиску на нашу макростабільність. Є впевненість, що у 2021 році вдасться скоротити державний борг на 3%», – сказав міністр.

Нагадаємо, що глава Мінфіну пояснив збільшення видатків на діяльність Держбюро розслідувань.

До слова, генпрокурор Ірина Венедіктова звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням переглянути законопроєкт про держбюджет на 2021 рік, аби не допустити скорочення вдвічі зарплати для прокурорів.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.



