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    Мінфін планує скоротити держборг України на 3%

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    Глава Міністерства фінансів Україна Сергій Марченко - Мінфін планує скоротити держборг України на 3%
    Глава Міністерства фінансів Україна Сергій Марченко

    Україна буде здійснювати запозичення у наступному році

    Державний борг України у 2021 році зменшиться на 3%. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

    За його словами, у цьому році дефіцит становить 300 мільйонів гривень.

    До слова, генпрокурор Ірина Венедіктова звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням переглянути законопроєкт про держбюджет на 2021 рік, аби не допустити скорочення вдвічі зарплати для прокурорів.

    Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

    До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

    Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.

    борг Мінфін Генпрокурор міністр бюджет Свобода Держбюджет Україна Ірина Венедіктова Сергій Марченко
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