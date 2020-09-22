  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Мінекономіки змінило порядок реєстрації овець і кіз

    • Розсилка
    Затверджено нову форму бирки вушної для ідентифікації овець і кіз та замкового механізму бирки - Мінекономіки змінило порядок реєстрації овець і кіз
    Затверджено нову форму бирки вушної для ідентифікації овець і кіз та замкового механізму бирки

    З 18 вересня проводиться ідентифікація овець і кіз бирками нового зразка на одне вухо тварини

    Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внесло зміни до порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

    Зазначається, що з 18 вересня 2020 року після опублікування в Офіційному віснику України набирає чинність наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03 липня 2020 року №1266 «Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2020 року за № 853/35136.

    Згідно зі змінами до порядку:

    • Затверджено нову форму бирки вушної для ідентифікації овець і кіз та замкового механізму бирки, матеріал і механізм виготовлення якого повинні забезпечити неможливість роз’єднання частин, що виключає їх повторне використання.

    Слід також зазначити, що усі тварини, що утримуються в господарстві, повинні ідентифікуватися биркою згідно зі зразком бирки вушної для ідентифікації овець і кіз.

    «З 18 вересня проводиться ідентифікація овець і кіз бирками нового зразка на одне вухо тварини».

    «За наявності бирок старого зразка ідентифікація овець і кіз проводиться бирками старого зразка на обидва вуха тварини до повного їх використання».

    • Починаючи з 01 січня 2022 року тварини старше 12-місячного віку, а також тварини, що експортуються, повинні будуть ідентифікуватися додатково за допомогою бирки з електронним ідентифікатором, яка прикріплюється на друге вухо тварини.

    На обох бирках тварини буде зазначатись один і той самий ідентифікаційний номер, що відповідатиме номеру електронного ідентифікатора і даватиме змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину та господарство, де вона була народжена.

    • У разі відсутності печатки у фізичної особи-підприємця та юридичної особи, реєстраційні документи повинні бути засвідчені  підписом власника (без застосування печатки).
    • Для оптимізації технологічного процесу реєстрації тварин із реєстраційної відомості овець/кіз виключено позиції щодо даних про результати ветеринарних досліджень  та епізоотичного стану господарства, на заповнення та завірення яких відводилося три робочі дні відповідно до законодавства.
    • Для забезпечення належного контролю за епізоотичною ситуацією в країні та появою нових господарств з утримання і розведення тварин, які є окремими одиницями епізоотичного контролю, до реєстраційної картки господарства додано норму щодо завірення її спеціалістом державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якого перебуває господарство.

    З повним текстом змін до порядку можна ознайомитися на сайті Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».

    Мінекономіки наказ документи тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies