Мінекономіки змінило порядок реєстрації овець і кіз



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Затверджено нову форму бирки вушної для ідентифікації овець і кіз та замкового механізму бирки

З 18 вересня проводиться ідентифікація овець і кіз бирками нового зразка на одне вухо тварини

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внесло зміни до порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Зазначається, що з 18 вересня 2020 року після опублікування в Офіційному віснику України набирає чинність наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03 липня 2020 року №1266 «Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2020 року за № 853/35136.

Згідно зі змінами до порядку:

Затверджено нову форму бирки вушної для ідентифікації овець і кіз та замкового механізму бирки, матеріал і механізм виготовлення якого повинні забезпечити неможливість роз’єднання частин, що виключає їх повторне використання.

Слід також зазначити, що усі тварини, що утримуються в господарстві, повинні ідентифікуватися биркою згідно зі зразком бирки вушної для ідентифікації овець і кіз.

«З 18 вересня проводиться ідентифікація овець і кіз бирками нового зразка на одне вухо тварини».

«За наявності бирок старого зразка ідентифікація овець і кіз проводиться бирками старого зразка на обидва вуха тварини до повного їх використання».

Починаючи з 01 січня 2022 року тварини старше 12-місячного віку, а також тварини, що експортуються, повинні будуть ідентифікуватися додатково за допомогою бирки з електронним ідентифікатором, яка прикріплюється на друге вухо тварини.

На обох бирках тварини буде зазначатись один і той самий ідентифікаційний номер, що відповідатиме номеру електронного ідентифікатора і даватиме змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину та господарство, де вона була народжена.

У разі відсутності печатки у фізичної особи-підприємця та юридичної особи, реєстраційні документи повинні бути засвідчені підписом власника (без застосування печатки).

Для оптимізації технологічного процесу реєстрації тварин із реєстраційної відомості овець/кіз виключено позиції щодо даних про результати ветеринарних досліджень та епізоотичного стану господарства, на заповнення та завірення яких відводилося три робочі дні відповідно до законодавства.

Для забезпечення належного контролю за епізоотичною ситуацією в країні та появою нових господарств з утримання і розведення тварин, які є окремими одиницями епізоотичного контролю, до реєстраційної картки господарства додано норму щодо завірення її спеціалістом державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якого перебуває господарство.

З повним текстом змін до порядку можна ознайомитися на сайті Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».