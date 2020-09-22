Мінекономіки змінило порядок реєстрації овець і кіз
З 18 вересня проводиться ідентифікація овець і кіз бирками нового зразка на одне вухо тварини
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внесло зміни до порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Зазначається, що з 18 вересня 2020 року після опублікування в Офіційному віснику України набирає чинність наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03 липня 2020 року №1266 «Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2020 року за № 853/35136.
Згідно зі змінами до порядку:
- Затверджено нову форму бирки вушної для ідентифікації овець і кіз та замкового механізму бирки, матеріал і механізм виготовлення якого повинні забезпечити неможливість роз’єднання частин, що виключає їх повторне використання.
Слід також зазначити, що усі тварини, що утримуються в господарстві, повинні ідентифікуватися биркою згідно зі зразком бирки вушної для ідентифікації овець і кіз.
«З 18 вересня проводиться ідентифікація овець і кіз бирками нового зразка на одне вухо тварини».
«За наявності бирок старого зразка ідентифікація овець і кіз проводиться бирками старого зразка на обидва вуха тварини до повного їх використання».
- Починаючи з 01 січня 2022 року тварини старше 12-місячного віку, а також тварини, що експортуються, повинні будуть ідентифікуватися додатково за допомогою бирки з електронним ідентифікатором, яка прикріплюється на друге вухо тварини.
На обох бирках тварини буде зазначатись один і той самий ідентифікаційний номер, що відповідатиме номеру електронного ідентифікатора і даватиме змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину та господарство, де вона була народжена.
- У разі відсутності печатки у фізичної особи-підприємця та юридичної особи, реєстраційні документи повинні бути засвідчені підписом власника (без застосування печатки).
- Для оптимізації технологічного процесу реєстрації тварин із реєстраційної відомості овець/кіз виключено позиції щодо даних про результати ветеринарних досліджень та епізоотичного стану господарства, на заповнення та завірення яких відводилося три робочі дні відповідно до законодавства.
- Для забезпечення належного контролю за епізоотичною ситуацією в країні та появою нових господарств з утримання і розведення тварин, які є окремими одиницями епізоотичного контролю, до реєстраційної картки господарства додано норму щодо завірення її спеціалістом державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якого перебуває господарство.
З повним текстом змін до порядку можна ознайомитися на сайті Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».