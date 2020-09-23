«Об’єднані зусилля-2020» – це відповідь на «Кавказ-2020». Міністр оборони прокоментував початок військових навчань



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Проведення навчань у цьогорічному форматі недвозначно свідчить про рішучість держав-членів Альянсу підтримати Україну щодо відновлення її територіальної цілісності, - міністр оборони

Військові навчання в Україні є демонстрацією нашої готовності до надання відсічі будь-яким спробам з боку РФ загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран прокоментував початок стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля – 2020». Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Таран зазначив, що військові навчання в Україні відбуваються в період активної фази російських навчань «Кавказ-2020» і є демонстрацією стратегічних та оперативних можливостей стримування збройної агресії Російської Федерації.

«Проведення навчань у цьогорічному форматі недвозначно свідчить про рішучість держав-членів Альянсу підтримати Україну щодо відновлення її територіальної цілісності», – заявив Андрій Таран.

«Часто запитують, чи є «Об’єднані зусилля – 2020» відповіддю на російські маневри «Кавказ-2020»? Так, це є також і демонстрацією нашої готовності до надання гідної відсічі будь-яким спробам з боку РФ загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії. На це ще 1845 року Тарас Шевченко відповів у поемі «Кавказ»: «Борітеся - поборете!» – прокоментував міністр.

Таран повідомив, що вперше в навчаннях беруть участь літаки розвідувальної, винищувальної та бомбардувальної авіації держав-членів Альянсу, представники сил спеціальних операцій та десантно-штурмових підрозділів у різних умовах обстановки.

Також будуть відпрацьовані різні схеми застосування підрозділів територіальної оборони у взаємодії з іншими силовими відомствами. Безпрецедентні за розмахом, складом сил та засобів із залученням країн-партнерів навчання триватимуть до 25 вересня на всіх військових полігонах України, а також в акваторії Чорного та Азовського морів. За словами Міністра оборони України, більшість військовослужбовців, які беруть участь у «Об’єднаних зусиллях – 2020», вже мають досвід ведення бойових дій, здобутий у районі проведення АТО/ООС на Сході України та під час багатьох міжнародних операцій з підтримки миру та безпеки.

Загалом, у навчаннях «Об’єднані зусилля – 2020» беруть участь 12 тисяч військовослужбовців. 8 тисяч з них протягом практичної фази навчань перебуватимуть на полігонах та у навчальних центрах. Залучено також півсотні одиниць артилерійських систем, до 80 танків та 450 бойових броньованих машин. Загальна кількість бойових кораблів та суден забезпечення, які протягом навчань виконуватимуть комплекс практичних завдань в акваторії Чорного та Азовського морів, загалом складає до 20 одиниць.

«До навчань також залучатимуться зразки техніки, нещодавно прийнятої на озброєння Збройних Сил України. Це, зокрема, новітні комплекси «Нептун», «Вільха», безпілотні літальні комплекси «BAYRAKTAR» тощо», – повідомив міністр оборони.

Таран відзначив, що «Об’єднані зусилля – 2020» - це перший масштабний захід після долучення України до Програми розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Program), який має довести нашу готовність до взаємодії з Альянсом під час спільних операцій та навчань.

Як повідомлялося, 21 вересня Росія розпочала військові навчання «Кавказ-2020».

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що Індія відмовилася брати участь у російських військових навчаннях.

Раніше представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що такі масштабні військові навчання Росії - це загроза, яка чітко прописана в Військовій доктрині України.

Варто зауважити, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна уважно стежить за російськими військовими навчаннями «Кавказ-2020».

19 вересня на Миколаївщині почався перший етап навчань «Спільні зусилля» в рамках стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля – 2020».