Уряд на позачерговому засіданні прийняв низку кадрових рішень

Міністри погодили призначення Іштвана Петрушки заступником голови Закарпатської ОДА

Кабінет Міністрів 5 січня прийняв низку кадрових змін.

Про це поінформував у Телеграмі представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан.

«На сьогоднішньому позачерговому засіданні члени Кабміну проголосували за: призначення Льозіна Артема Сергійовича - заступником міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації», - написав Мокан.

Він зазначив, що Кабмін також проголосував за звільнення Макар’яна Давида Борисовича - з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (у зв’язку з переходом на іншу роботу).

Також уряд схвалив погодження призначення Петрушки Іштвана Шімоновича заступником голови Закарпатської ОДА.

До слова, держаавне підприємство Медзакупівлі закликають уряд розблокувати роботу підприємства. Зокрема гендиректор підприємства Арсен Жумаділов звинуватив Міністерство охорони здоров’я у тому, що з 1 січня 2021 року діяльність держпідприємства виявилася заблокованою.