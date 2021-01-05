Медзакупівлі закликають уряд розблокувати роботу підприємства
Медзакупівлі не можуть працювати, оскільки не затверджений ряд документів, необхідних для функціонування підприємства
Генеральний директор державного піжприємства «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов звинуватив Міністерство охорони здоров’я у тому, що з 1 січня 2021 року діяльність держпідприємства виявилася заблокованою.
Про це він написав у вівторок, 5 січня, на своїй сторінці у Facebook.
«Зараз ми знову без фінансування. Тепер це не тільки питання закупівель цього року. Це також питання безперервності поставок і відвантажень ліків і засобів індивідуального захисту, встановлення медичного обладнання в опорних лікарнях країни, роботи інформаційно-аналітичних систем тощо. Викручування рук за рахунок інших», - заявив Жумаділов.
За його словами, подібна ситуація вже мала місце у 2020 році.
Напередодні нового року Жумаділов попереджав, що діяльність підприємства може бути заблокована через перевірки МОЗ.
Читайте також інтерв'ю Главкома: