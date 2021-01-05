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    Медзакупівлі закликають уряд розблокувати роботу підприємства

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    За словами керівництва Медзакупівель, фінансування держпідприємства заблоковано - Медзакупівлі закликають уряд розблокувати роботу підприємства
    За словами керівництва Медзакупівель, фінансування держпідприємства заблоковано
    Фото з відкритих джерел

    Медзакупівлі не можуть працювати, оскільки не затверджений ряд документів, необхідних для функціонування підприємства

    Генеральний директор державного піжприємства «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов звинуватив Міністерство охорони здоров’я у тому, що з 1 січня 2021 року діяльність держпідприємства виявилася заблокованою.

    Про це він написав у вівторок, 5 січня, на своїй сторінці у Facebook.

    «Зараз ми знову без фінансування. Тепер це не тільки питання закупівель цього року. Це також питання безперервності поставок і відвантажень ліків і засобів індивідуального захисту, встановлення медичного обладнання в опорних лікарнях країни, роботи інформаційно-аналітичних систем тощо. Викручування рук за рахунок інших», - заявив Жумаділов.

    За його словами, подібна ситуація вже мала місце у 2020 році.

    Напередодні нового року Жумаділов попереджав, що діяльність підприємства може бути заблокована через перевірки МОЗ

     Читайте також інтерв'ю Главкома:

     

    Теги: медицина фінансування ліки медичні препарати лікарські препарати уряд Арсен Жумаділов
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