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    Голова Київської ОДА отримав двох нових заступників

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    Очільник Київської області Василь Володін підписав розпорядження про призначення двох нових заступників - Голова Київської ОДА отримав двох нових заступників
    Очільник Київської області Василь Володін підписав розпорядження про призначення двох нових заступників
    Фото з відкритих джерел

    Призначення двох заступників голови Київської ОДА були погоджені Кабміном

    Колишню заступницю голови Волинської облдержадміністрації Тетяну Щербак призначили на вакантну посаду заступниці голови Київської облдержадміністрації, а Дениса Шугалія – на посаду заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

    Відповідні розпорядження підписав очільник області Василь Володін на підставі погоджень Кабміну, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

    Голова ОДА побажав новопризначеним заступникам відповідально ставитись до своїх обов’язків і сумлінно працювати на благо регіону.

    «У щоденній діяльності ми керуємось ключовим пріоритетом – докладати максимум зусиль для того, щоб покращити соціально-економічний розвиток Київщини, а також підвищити рівень комфорту та безпеки наших жителів. Переконаний, що Тетяна Щербак і Денис Шугалій підсилять нашу команду, і цьогоріч нам спільно вдасться досягти ще більш ефективних результатів у роботі», – зазначив Володін.

    Тетяна Щербак. Фото: Таблоїд Волині
    Тетяна Щербак. Фото: Таблоїд Волині

    Тетяна Щербак народилась 12 травня 1980 року у Чернівецькій області.

    Здобула повну вищу освіту в Національному університеті харчових технологій та кваліфікацію спеціаліста інформаційних і керуючих систем та технологій.

    У 2002 році розпочала трудову діяльність на посаді регіонального менеджера ТОВ «Аптека Біокон».

    З 2006 року – керівник відділу продажів промислового сектору ТФГ «Прайд».

    З 2007 року працювала директором автосалону ТОВ «АвтоЦентр-Київ».

    З 2013 року керувала напрямком ТОВ «Б'юті Бутік Україна».

    З 2014 до 2017 року займалась підприємницькою діяльністю.

    З лютого по липень 2020 року займала посаду заступниці голови Волинської ОДА.

    Денис Шугалій
    Денис Шугалій

    Денис Шугалій – досі очолював столичне ТОВ «Редітсіс». Основний профіль фірми – комп’ютерне програмування.

    Нагадаємо, на початку грудня першим заступником голови Київської облдержадміністрації призначили Дмитра Назаренка.

    Теги: Кабмін Київщина чиновник Україна
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