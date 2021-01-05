Голова Київської ОДА отримав двох нових заступників

Очільник Київської області Василь Володін підписав розпорядження про призначення двох нових заступників

Призначення двох заступників голови Київської ОДА були погоджені Кабміном

Колишню заступницю голови Волинської облдержадміністрації Тетяну Щербак призначили на вакантну посаду заступниці голови Київської облдержадміністрації, а Дениса Шугалія – на посаду заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Відповідні розпорядження підписав очільник області Василь Володін на підставі погоджень Кабміну, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Голова ОДА побажав новопризначеним заступникам відповідально ставитись до своїх обов’язків і сумлінно працювати на благо регіону.

«У щоденній діяльності ми керуємось ключовим пріоритетом – докладати максимум зусиль для того, щоб покращити соціально-економічний розвиток Київщини, а також підвищити рівень комфорту та безпеки наших жителів. Переконаний, що Тетяна Щербак і Денис Шугалій підсилять нашу команду, і цьогоріч нам спільно вдасться досягти ще більш ефективних результатів у роботі», – зазначив Володін.

Тетяна Щербак. Фото: Таблоїд Волині

Тетяна Щербак народилась 12 травня 1980 року у Чернівецькій області.

Здобула повну вищу освіту в Національному університеті харчових технологій та кваліфікацію спеціаліста інформаційних і керуючих систем та технологій.

У 2002 році розпочала трудову діяльність на посаді регіонального менеджера ТОВ «Аптека Біокон».

З 2006 року – керівник відділу продажів промислового сектору ТФГ «Прайд».

З 2007 року працювала директором автосалону ТОВ «АвтоЦентр-Київ».

З 2013 року керувала напрямком ТОВ «Б'юті Бутік Україна».

З 2014 до 2017 року займалась підприємницькою діяльністю.

З лютого по липень 2020 року займала посаду заступниці голови Волинської ОДА.

Денис Шугалій

Денис Шугалій – досі очолював столичне ТОВ «Редітсіс». Основний профіль фірми – комп’ютерне програмування.

Нагадаємо, на початку грудня першим заступником голови Київської облдержадміністрації призначили Дмитра Назаренка.