Американська торговельна палата в Україні закликає уряд переглянути умови січневого нокдауну

З 8 січня навіть в супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку

Палата пропонує пом'якшити умови щодо продажу побутових товарів

Американська торговельна палата закликає уряд переглянути умови січневого нокдауну, що розпочнеться з 8 і триватиме до 25 січня 2021 року. Про це йдеться на сайті Палати.

Зазначається, що з 8 січня навіть в супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання.

Згідно з рішенням уряду, для обмеження доступу відвідувачів до заборонених для реалізації товарів, супермаркети будуть вимушені закривати окремі відділи або забороняти продаж таких товарів безпосередньо при розрахунку на касі.

На думку компаній-членів Палати, таке рішення не лише є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

«Щоб попередити негативні наслідки, як для суб’єктів господарювання, так і для споживачів, протягом грудня Палата неодноразово зверталася до Кабінету міністрів України з проханням переглянути текст відповідного рішення – постанови №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19», ─ йдеться у заяві.

Американська торговельна палата наголошує, що пропонована бізнес-спільнотою редакція дозволяє роботу суб’єктів господарювання, які продають товари на торговельних площах, не менш як 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів.

«Станом на сьогодні питання все ще залишається невирішеним. Торговельні заклади є цілісною торговельною одиницею, до того ж єдиною, що здатна задовольнити базові потреби населення в умовах карантину. Обмеження їх асортименту є нелогічним, оскільки споживач, перебуваючи у торговельному закладі, має рівний доступ до всіх товарів. Як наслідок, варто очікувати додаткових збитків для бізнесу та держави, а також значного невдоволення споживачів», ─ підкреслює у своїй заяві Палата.

Як повідомлялося, січневий карантин залишається в силі попри спад Covid-19 в Україні.

Нагадаємо, в Україні з 8 до 25 січня 2021 року уряд оголосив нокдаун, що забороняє торгівлю будь-якими товарами, окрім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити лише з адресною доставкою.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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