Уряд ухвалив низку кадрових рішень

Урядовці проголосували за призначення заступників голів Дніпропетровської, Запорізької та Одеської обладміністрацій

Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, щодо призначення Дмитра Заруби першим заступником голови Державної екологічної інспекції України. Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook.

Отже, на сьогоднішньому засіданні, урядовці проголосували за:

призначення Заруби Дмитра Васильовича - першим заступником голови Державної екологічної інспекції України.

погодження призначення Карпенка Сергія Руслановича - заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

погодження призначення Брутмана Едуарда Леонідовича - заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

погодження призначення Некрасової Злати Андріївни - заступницею голови Запорізької обласної державної адміністрації.

погодження призначення Шиханова Руслана Борисовича - заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

погодження призначення Підгайного Сергія Григоровича - заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

погодження призначення Фабрикант Світлани Самуілівни - заступницею голови Одеської обласної державної адміністрації.

Також нагадаємо, що Кабмін 17 лютого прийняв постанову про новий порядок адаптивного карантину в Україні. Згідно з документом, дане рішення обґрунтоване стабілізацією ситуації з поширенням Covid-19.

Адаптивний карантин набуде чинності 24 лютого, а загальний термін дії карантинних обмежень продовжений до 30 квітня.

Крім того, уряд додав до програми «Доступні ліки» три препарати. Це – ацетилсаліцилова кислота, ніфедипін та варфарин. Ці препарати виписують пацієнтам для профілактики інсульту та інфаркту, в тому числі тим пацієнтам, які уже перенесли ці захворювання.