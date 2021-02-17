Уряд ухвалив низку кадрових рішень
Урядовці проголосували за призначення заступників голів Дніпропетровської, Запорізької та Одеської обладміністрацій
Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, щодо призначення Дмитра Заруби першим заступником голови Державної екологічної інспекції України. Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook.
Отже, на сьогоднішньому засіданні, урядовці проголосували за:
- призначення Заруби Дмитра Васильовича - першим заступником голови Державної екологічної інспекції України.
- погодження призначення Карпенка Сергія Руслановича - заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
- погодження призначення Брутмана Едуарда Леонідовича - заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
- погодження призначення Некрасової Злати Андріївни - заступницею голови Запорізької обласної державної адміністрації.
- погодження призначення Шиханова Руслана Борисовича - заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
- погодження призначення Підгайного Сергія Григоровича - заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.
- погодження призначення Фабрикант Світлани Самуілівни - заступницею голови Одеської обласної державної адміністрації.
Також нагадаємо, що Кабмін 17 лютого прийняв постанову про новий порядок адаптивного карантину в Україні. Згідно з документом, дане рішення обґрунтоване стабілізацією ситуації з поширенням Covid-19.
Адаптивний карантин набуде чинності 24 лютого, а загальний термін дії карантинних обмежень продовжений до 30 квітня.
Крім того, уряд додав до програми «Доступні ліки» три препарати. Це – ацетилсаліцилова кислота, ніфедипін та варфарин. Ці препарати виписують пацієнтам для профілактики інсульту та інфаркту, в тому числі тим пацієнтам, які уже перенесли ці захворювання.