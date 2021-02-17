В Україні запроваджують адаптивний карантин – Шмигаль

Країну знову поділять на чотири кольорові зони

Адаптивний карантин повертається в Україну наступного тижня. В областях встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації.

Про це у Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення.

Шмигаль підкреслив, що рішення набуде чинності вже наступного тижня.

Раніше Шмигаль заявляв, що у деяких регіонах є можливість послабити карантинні обмеження до рівня жовтої та зеленої зон.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат – адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення ковіду, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від «кольору» регіону різняться й обмежувальні заходи. «Зелена» зона встановлюється, коли у регіоні немає сплеску захворювань, завантаженість ліжок у лікарні на рівні 5%.

З 13 листопада 2020 року на всій території України діяли обмеження, які відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки. У січні в країні був жорсткий карантин. А вже з 25 січня Україна повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину, по всій території країни наразі діють правила помаранчевої зони.

Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого. Розглядається можливість продовжити адаптивний карантин до 31 березня.