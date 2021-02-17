Кабмін 17 лютого планує продовжити карантин та повернути кольорові зони

Зміни у разі ухвалення набудуть чинності з 22 лютого

Кабінету міністрів сьогодні 17 лютого, під час засідання, продовжить карантин до 30 квітня і поверне карантинний поділ на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

Відповідний проєкт постанови оприлюднений в порядку денному засідання уряду 17 лютого.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, пропонується продовжити термін дії карантину на території України до 30 квітня 2021 року.

Окрім цього, планується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 квітня 2021 року.

Також Кабмін планує запровадити на території Україні в цілому або на території регіонів зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки та продовжити на період дії карантину обмежувальні протиепідемічні заходи, запровадити додаткові заходи для окремих регіонів за результатами оцінки епідпоказників.

У разі настання в регіоні ознак червоного рівня епіднебезпеки рішенням Держкомісії ТЕБ та НС на території цього регіону планується ввести додаткові обмеження, аналогічні обмеженням, що були встановлені з 8 по 25 січня 2021 року.

Планується також встановити процедури щодо впровадження та скасування відповідних додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів та порядок інформування про набуття ними чинності.

Окрім цього, уряд планує встановити особливості припинення зобов’язань щодо обсервації при перетині контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, АР Крим та місто Севастополь та виїзду з них.

Зміни у разі ухвалення набудуть чинності з 22 лютого.

Крім того, за підсумками засідання Кабінету міністрів з 14:00 пройде брифінг.

Нагадаємо, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і це далеко не кінцевий термін.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат – адаптивний карантин.

Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення ковіду, залежно від епідемічної ситуації.

Залежно від «кольору» регіону різняться й обмежувальні заходи. «Зелена» зона встановлюється, коли у регіоні немає сплеску захворювань, завантаженість ліжок у лікарні на рівні 5%.