Перший прем‘єр Зеленського розкритикував другого прем‘єра Зеленського

Колишній урядовець розповів про дефіцит вугілля в країні у розпал опалювального сезону

Уряд Шмигаля провалив забезпечення України теплом та електрикою. Таку заяву зробив Олексій Гончарук, який вже при Зеленському обіймав посаду прем’єр-міністра (із 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року). Як відомо, торік у березні його посунув на посаді Денис Шмигаль, який очолює уряд на сьогоднішній день.

«Через некомпетентність та корупційні оборудки державу чекає енергетичний локдаун із драматичними наслідками для простих громадян», - вважає Гончарук.

Експрем’єр розповів, що взимку 2019/2020 років, коли він очолював уряд, накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ були більш ніж достатніми для стабільного та безпечного проходження осінньо-зимового періоду.

«На момент призначення нового уряду ми зіткнулися з порожніми складами вугілля перед опалювальним сезоном (станом на 20 серпня 2019 року запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становили 0,897 млн тонн, що було майже на 48% нижче рівня 2018 року). Вже на 15 листопада 2019 ми забезпечили наявність вугілля на складах генеруючих компаній на рівні 2 316 тис. тонн, що на понад мільйон тонн було більше за мінімальні гарантовані запаси, що формуються у міжопалювальний період. Ми з упевненістю розпочали опалювальний сезон 2019/2020 та у найкоротші строки змогли забезпечити необхідні запаси. Натомість Кабінет пана Шмигаля спромігся залишити українську енергетику в середині опалювального сезону 2020/2021 взагалі практично без вугілля», - повідомив Гончарук.

Колишній урядовець звертає увагу, що станом на 15 лютого 2021 року запасів вугілля на ТЕС залишилося лише 294,6 тис. тонн, і це найнижчий показник за всю історію незалежності України.

Він розповів, що станом на 14 лютого року на атомних станціях України працювало 10 з 15 енергоблоків – третина блоків перебувала у тривалому процесі ремонту. Через зрив графіків виходів з ремонтів блоків АЕС у листопаді–грудні 2020 навантаження на теплові електростанції та спрацювання вугілля збільшилися; та маємо ще один рекорд – найбільшу історичну аварійність в українській енергетичній системі.

«Другий момент стосується «Центренерго». Ця компанія, яка перебуває під, підкреслю, державним управлінням, мала на складах рівно стільки палива, щоб задовольнити потреби «Юнайтед Енерджі», яка входить до сфери впливу олігарха Коломойського. Нагадаю, що Коломойський особисто саботував важливі ініціативи уряду, який я очолював, зокрема щодо зміни керівництва та приватизації «Центренерго», - повідомив експрем’єр.

Далі Гончарук розповідає, що державні регулятор і оператор НКРЕКП і «Укренерго» неодноразово чули від учасників енергетичного ринку України «крики SOS». Мовляв, чинний уряд мав зробити хоча б елементарне – передбачити додаткову закупівлю вугілля. Але не зробив цього.

«Україна була змушена поновити імпорт електроенергії з Білорусі та РФ, - пояснює Гончарук. – Що очікуватиме українців в умовах подальшого похолодання? Наразі людей поставили перед реальністю, де потенційно у зимові морози вимикатимуть і електрику, і опалення».

Також експрем’єр вважає, що зупинка атомних реакторів «виглядає якщо не диверсією, то навмисним рішенням уряду на користь одного з олігархів».

«Падіння потужності генерації АЕС грає на руку вугільної галузі, отже, маємо справу з персональними домовленостями між паном Шмигалем та представниками олігархічних кіл. У підсумку мушу констатувати – чинний Кабмін без зайвих вагань будує в Україні олігократію, прислуговуючи інтересам українських олігархів, а не українському народові. Зруйнувавши усі наші досягнення в енергетиці, Шмигаль впевнено веде українців до зубожіння, буквально до життя у холоді та темряві», - зазначив колишній глава уряду.