Уряд Великої Британії проведе виїзне засідання щодо Brexit

Тереза Мей змушена заперечувати безстроковий характер перехідного періоду

11 членів уряду Великої Британії, які входять до так званого внутрішнього кабінету, мають намір зібратися в заміській резиденції прем’єр-міністра Чекерз для обговорення деталей майбутнього формату відносин із ЄС. Засідання за планом має тривати щонайменше вісім годин. [READ_MORE] Депутати британського парламенту очікують, що це



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Фото: Facundo Arrizabalaga/EPA Глава уряду Великої Британії Тереза Мей

Тереза Мей змушена заперечувати безстроковий характер перехідного періоду

11 членів уряду Великої Британії, які входять до так званого внутрішнього кабінету, мають намір зібратися в заміській резиденції прем’єр-міністра Чекерз для обговорення деталей майбутнього формату відносин із ЄС. Засідання за планом має тривати щонайменше вісім годин.

Депутати британського парламенту очікують, що це засідання нарешті внесе ясність щодо майбутнього формату відносин і дозволить вирішити протиріччя між прихильниками радикального розриву із ЄС і більш поміркованого підходу. Про це повідомляє видання The Guardian.

При цьому сама очільниця британського уряду Тереза Мей змушена заспокоювати частину Консервативної партії, яка занепокоєна можливим безстроковим характером перехідного періоду у відносинах із ЄС. Даний період має початися в березні 2019 року. Під час нього Велика Британія і далі залишатиметься членом єдиного ринку і митного союзу ЄС під юрисдикцією єдиного суду, при цьому не маючи права голосу.

Занепокоєння були спричинені появою в пресі настанов щодо ведення переговорів щодо Brexit. Із них стало відомо, що перехідний період, на думку уряду Великої Британії, має тривати настільки довго поки не буде розроблена нова система відносин із ЄС. Представники британського Міністерства виходу із ЄС стверджують, що таким чином вони намагалися зрозуміти чи справді Брюссель налаштований на те, щоб перехідний період тривав лише 21 місяць.