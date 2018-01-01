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    Сорос заплатить £ 100 тис. за «розвал» Brexit

    Один із найбагатших людей планети проти виходу Британії з ЄС
    Американський мільярдер Джордж Сорос пожертвує додаткові £ 100 тис. на боротьбу з виходом Великої Британії з ЄС (Brexit) групі, яка намагається відновити громадську думку проти цього кроку. Про це повідомляє видання Independent. Як зазначається, на тому тижні Сорос вже пожертвував £ 400 тис. на ці цілі, чим викликав невдоволення
    • Сьогодні, 12:45
    • Розсилка

    Один із найбагатших людей планети проти виходу Британії з ЄС

    Американський мільярдер Джордж Сорос пожертвує додаткові £ 100 тис. на боротьбу з виходом Великої Британії з ЄС (Brexit) групі, яка намагається відновити громадську думку проти цього кроку. Про це повідомляє видання Independent.

    Як зазначається, на тому тижні Сорос вже пожертвував £ 400 тис. на ці цілі, чим викликав невдоволення прихильників Brexit.

    Рішення про ці інвестиції, імовірно, було прийнято після того, як мільярдер зустрівся з шістьма авторитетними консерваторами в своєму будинку в Лондоні (столиця Британії).

    Відзначимо, за останніми даними статки Сороса оцінюються в $ 25.2 млрд (£ 18 млрд), він займає 29 місце в списку найбагатших людей планети.

    ЄС інвестиції Brexit
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