Уряд визначив завдання для «Укрпошти» в умовах воєнного стану

В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Рішення ухвалено для недопущення соціальної та продовольчої кризи

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо організації роботи «Укрпошти» на період дії воєнного стану. Рішення ухвалено для недопущення соціальної та продовольчої кризи, свідчить постанова уряду від 17 березня, інформує finance.ua.

Рішенням на «Укрпошту» покладенні такі завдання:

забезпечення доставки пенсій і грошової допомоги громадянам, які отримують пенсії та грошову допомогу (за наявності технічної можливості);

здійснення доставки ліків, гуманітарної допомоги, поштових відправлень та періодичних друкованих видань (за наявності технічної можливості);

здійснення безоплатного перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій згідно з переліком, який формується міністерством економіки і передається до міністерства інфраструктури.

«Мережам автозаправних комплексів, які провадять свою діяльність на території України, забезпечити заправку (відпуск пального) автотранспортних засобів, які належать або перебувають в користуванні «Укрпошти», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.