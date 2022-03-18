Футболісти «Динамо» та «Шахтаря» створили фонд допомоги Україні

Новий фонд займатиметься як гуманітарною допомогою, так і військовою

Воротар київського «Динамо» Георгій Бущан повідомив у Instagram, що він разом зі своїми одноклубниками Сергієм Сидорчуком та Миколою Шапаренком, а також футболістами донецького «Шахтаря» Тарасом Степаненком, Миколою Матвієнком та Сергієм Крiвцовим створили фонд допомоги Україні.

«Об'єднуємось та допомагаємо один одному заради перемоги України. Спочатку кожен надавав якусь допомогу самостійно, але згодом ми зрозуміли, що, поєднавши зусилля, ми зможемо діяти набагато ефективніше.

Фонд поділений на дві частини: гуманітарну та військову. Ми збираємо запити з усієї України та передаємо перевіреним людям в Іспанії та Італії – зараз це наші основні партнери. (Можливо, згодом географія розшириться). Далі організується логістика для перевезення речей в Україну, що наразі непросто, але для українців немає нічого неможливого. Наші герої це доводять щодня», – написав Бущан.

Нагадаємо, що словенський футболіст, крайній півзахисник київського «Динамо» Беньямін Вербич, який на правах оренди зараз грає у Польщі, вирішив допомогти Україні не грошима, i передав українській армії дрон з тепловізором, бронежилети, медикаменти та джгути для зупинки кровотечі.